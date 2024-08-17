“医保政策越好，心里就越踏实”（锚定现代化 改革再深化）

随着医保制度改革推向纵深，一项项举措回应百姓关切，让群众看病越来越省心。

上午8时，河北省石家庄市鹿泉区居民郭桂英开始例行“锻炼”——把家里打扫得清清爽爽。77岁的她常做家务，完全看不出患肿瘤已近10年。

9年间3次陪母亲到北京做手术，郭桂英的儿子陈世杰对党的二十届三中全会《决定》提出的“深化医保支付方式改革”有了更加可感可及的认同。

2015年3月，郭桂英在当地确诊患有肿瘤，亟须到北京一家医院做手术。“异地就医要先备案，我们拿着社保卡、转诊证明等到鹿泉区医保部门，现场填表备案。”陈世杰从手机里翻出相关材料的照片，“做手术需要11万元左右，必须先向医院垫付，兄妹6个只得一起凑钱。”出院一周后，陈世杰赶到北京复印病历，拿着一摞病历、发票，再回鹿泉区医保部门报销。又过了两个月，才拿到报销款。

“现在，早不是那样了！”陈世杰话锋一转：2022年3月，母亲第二次做手术，在去北京的路上，手机操作几分钟就完成异地就医备案；拿着社保卡办理入院，只交了几千元押金，出院时医疗报销系统实时结算了13万元，再不用为报销来回跑路了；今年5月，母亲第三次去北京做手术，这次更便捷，备案也不需要了，带上社保卡或使用医保码就行。

消堵点、解民忧、顺民意，医保改革持续加大力度，搭建起更多的“路”和“桥”，人民群众获得感更强。

一张社保卡，三地通用，画出区域协调发展的“同心圆”：2023年4月，京津冀全面取消异地就医备案；2023年，河北参保人员到北京住院和就诊人次同比分别增长1倍和2.8倍，京津参保人员到河北就医人次也大幅增加。

异地就医便捷，让郭桂英更安心；医保账户共济，让石家庄居民王汝春生活更舒心。

“咔嚓、咔嚓”，早上8时，王汝春定时到自家阳台拍摄“天空照”——10年来共拍了3600多张。“蓝天多，心情好！”79岁的王汝春声音洪亮，“我和老伴都患有高血压，现在买药看病很方便。身体好，我会一直拍下去！”

“医保卡里的钱能给家人用，这项政策太管用了！”递卡，插卡，王汝春拿着社保卡到附近一家医保定点药店买药，“我们老两口看病花销大，儿子的职工医保账户却很少用。现在买药刷我或老伴的卡，如果账户余额不足，可以扣儿子医保账户里的钱。”

2022年，河北省推出职工医保个人账户家庭共济改革，允许职工医保个人账户与参保的直系亲属共享，用于在定点医院和药店就医购药，以及缴纳居民医保费。实施以来，河北省共济家庭成员购药达到811万余人次、缴纳居民医保148万余人次。包括京津冀在内的20多个省份，已实现省份内部跨区域共济。

深化医保改革，打通政策和制度壁垒，打破区域和身份限制，更多的政策举措还在路上。

“王大爷，就在这个月，咱们河北的家庭共济对象范围扩大到了近亲属。”药店店员提醒道。王汝春笑着收好社保卡：“好事儿，医保政策越好，心里就越踏实！”

《 人民日报 》（ 2024年08月17日 01 版）