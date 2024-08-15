虽已立秋，暑意未消。位于北京经济技术开发区的中建二局一公司经开区党校项目部建筑现场，工人们为了确保项目按时完成，正在争分夺秒、全力以赴。

为响应全国总工会号召，在人民健康“五进”关爱服务计划的基础上，人民健康联合中国职工发展基金会，于2024年7月发起了关爱高温下的劳动者专项计划之“劳动防暑节”行动。8月12日，“劳动防暑节”关爱行动走进中建二局一公司经开区党校项目部，为这里的职工、工友们带来了形式多样的健康服务与防暑关爱产品。本专项计划由国药太极公益支持。

“劳动防暑节”关爱行动走进中建二局一公司经开区党校项目部。

“一直以来，二局牢牢把握工会工作的正确方向，不断加大对职工、工友工作生活方面的关爱关怀力度，持续开展春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖等系列活动。”中建二局工会助理总经理、劳动保障部主任王俊华说，此次“劳动防暑节”关爱行动的到来，与中建二局工会及一公司经开区党校项目部的职工关怀理念及举措不谋而合，是社会各界合力守护职工健康的爱心之举。他介绍说，中建二局在职工关怀方面积极创新，依托“职工书屋”“创新工作室”“暖心驿站”“农民素质和技能提升站”等载体，努力提升职工专业水平和一线工人劳动技能，提高各单位对职工健康状况的重视程度。同时，多措并举丰富职工文化生活，开展职工喜闻乐见的文体活动，打造“农民工安全督察队”等重大活动品牌，为企业安全生产加上一道温情保险，增强职工的安全感和对企业的归属感。

“回顾‘劳动防暑节’关爱服务行动的历程，从矿业到能源，从机场安保到城建安装，从街道工会到中建二局工程项目，我们看到了高温下户外工作群体的辛苦与付出，作为该行动的参与者，国药太极也收获了继续前行及优化相关工作的思路。”国药太极营销管理中心大客户部总监吴心宽说，本轮关爱行动均深入了高温作业的现场，与多个行业的一线工人并肩作战，是一次对国药太极社会责任与央企担当的实践与诠释。未来，国药太极将联合更多的企事业单位、社会团体，共同参与到关爱户外劳动者的公益活动中来，研发更多可以广泛满足群众需求的产品，为全面推进健康中国建设贡献力量。

据悉，本次“劳动防暑节”关爱行动上，国药太极为中建二局一公司经开区党校项目部送来了2000份劳动防暑包，以期通过传递防暑药品、传播防暑知识等方式，提升职工们的健康素养，护佑职工们健康作业。

国药太极为中建二局一公司经开区党校项目部带来2000份劳动防暑包。

首都医科大学附属北京朝阳医院急诊科副主任医师张达来到现场，为职工们带来了一场主题为“中暑和热射病”的健康讲座，将预防中暑及中暑后急救的知识传授给职工们。他分享说：“高温、高湿、无风是诱发中暑的三个环境因素。年老体弱、热适应能力差、汗腺缺乏症等原因也造成了不同个体、不同程度的中暑表现。对于普通群众而言，日常可以准备一些藿香正气口服液、十滴水、人丹等药品预防中暑。如遇先兆中暑、轻度中暑，通常的治疗方式是及时来到阴凉通风处，平躺解衣降温，补充水和盐分；但如果出现体温超过40°C并伴有惊厥、昏迷等意识障碍，则可能发生了重度中暑或热射病，需要及时拨打急救电话寻求专业帮助。”

中建二局一公司华北分公司党委副书记、纪委书记、工会主席张彬也表达了分公司及自己对于关怀职工健康的感受。“我们依托医院、社区机构的培训力量，引导职工们增强疾病预防意识，养成健康生活习惯，使职工更加清晰地掌握中医理疗保健、预防亚健康及职业病等方面的知识。”

作为经开区党校项目部的直接负责人，中建二局一公司经开区党校项目部经理郑俊文说：“建筑工人的劳动性质决定了其较大的体力支出。项目部十分重视职工的健康问题，每年定期组织体检，并根据职工实际需求制定个性化的体检套餐。同时，合理规划作息时间，在工作和休息之余开展文体活动，鼓励职工劳逸结合，全方位保障职工健康。”