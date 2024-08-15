蜱虫在叮咬时会将头埋在人体的皮肤内吸血，同时分泌有害物质。若不及时取出，轻者会引发皮肤疾病，重者危及生命。户外活动时，应穿着浅色、材质光滑的衣物，以便发现附着在身上的蜱虫。活动后及时检查身上是否有蜱虫附着，特别是宠物和孩子。如果发现蜱虫，应对方法如下。

01

发现身上有蜱虫，切勿直接用手拔除。可以先用烟头或一些热的东西在伤口附近熏烤或用酒精涂抹，一般蜱虫都会自行退出。

02

如果处理后蜱虫仍然叮咬在皮肤上，可以使用细镊子轻轻夹住蜱虫头部，将其完整拔出。如伤口处有残留的口器，应立即到医院取出。

03

拔出后用酒精或碘酒清洗叮咬部位，进行消毒。

04

密切观察身体状况，如出现发热、头痛、肌肉疼痛等症状，及时就医。

其实隐翅虫不会咬人，伤到我们皮肤的是隐翅虫体内的腐蚀性酸性毒液，因此隐翅虫又被称为“会飞的硫酸”。接触到毒液的皮损为条状、片状水肿性红斑，上面有密集的小水疱及小脓包。遇到隐翅虫，应对方法如下。

01

如果隐翅虫落在皮肤上，不要在皮肤上直接拍死或直接用手捏死，可以将其吹飞或让其自行飞走。

02

立即用肥皂水或清水清洗叮咬部位皮肤。

03

使用抗过敏药膏或口服抗过敏药物来缓解瘙痒和红肿。

04

如有皮肤破损或感染迹象，及时就医处理。

被这种小虫叮咬后，皮肤会出现红色丘疹，继而形成水疱，后期形成黑色焦痂或溃疡，全身浅表淋巴结会有肿大、发热、皮疹等表现。

应对恙虫的方法如下。

01

避免在草丛、灌木丛等处坐卧休息或晾晒衣被。

02

如需进入草丛或灌木丛，应扎紧袖口、裤管口，将衬衣扎入裤腰内，也可在暴露的皮肤和裤脚、领口或袖口上，喷涂恙螨驱避剂进行防护。

03

从较深的草丛出来后，及时拍打衣物，抖落附着的恙螨，重点检查腋窝、腰部、会阴等柔软部位的皮肤。

04

露营后一旦出现疑似症状或体征，应及时就诊，并告诉医生野外活动史。

小贴士：露营时的注意事项

1. 如果草丛比较深，玩耍时应将裤腿袖口扎紧，避免蚊虫从裤腿袖口钻入。

2. 选择含有驱蚊成分的驱蚊液或喷雾。露营前，将驱蚊液涂抹在暴露的皮肤上。在露营地周围点燃蚊香或放置驱蚊片，可以有效驱赶蚊虫。

3. 在帐篷内设置蚊帐，提供一个无蚊的休息空间。

4. 在搭建帐篷前，清理营地周围的落叶、杂草等杂物，减少蚊虫的藏身之处。

5. 蚊虫喜欢在水源附近活动，要避免在积水处露营。

6. 尽量避免在黄昏和黎明时分露营，这两个时段是蚊虫最活跃的时段。

来源：《大众健康》杂志

作者：首都医科大学附属北京佑安医院 感染综合科 李玉华 杨红霞 李侗曾

审核：国家健康科普专家库成员、首都医科大学附属北京佑安医院感染综合科 梁连春

策划：余运西 王宁

编辑：栾兆琳

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