8月9日，人民健康“五进”关爱服务计划（以下简称“五进”计划）走进中国石化集团总部（以下简称“中石化总部”）。本场关爱服务计划围绕中石化总部职工的健康需求，以沉浸式体验形式将多元健康体验项目“派送上门”，让职工感受趣味性与科技感的同时，提升个人健康素养、养成健康生活方式。

人民健康“五进”关爱服务计划走进中国石化集团总部。

中午时分，职工们三五结伴走向各个体验项目，科学健身体验区成为“热门打卡地”。在健康科普知识竞赛区，职工们纷纷组队、以赛促学，在答题过程中收获了不少健康“冷知识”；牙齿科普互动为体验者纠正了常见口腔护理问题，大家了解到洁牙护牙的“正解”。

眼底照相机检测、智慧中医脉诊仪、心理健康检测仪、体检一体机等专项健康科技设备，让现场体验的职工直呼“专业”。体验后职工陆续拿到了检测结果，在工作人员的引导下纷纷走向人民好医生视频问诊区，“趁热打铁”向线上“坐镇”的专家咨询。

在美丽健康专区，皮肤健康检测专区门庭若市，工作人员通过拍照帮助职工们检测自己的皮肤状态，并给予皮肤防护建议。在营养膳食专区，大家对比着中国居民平衡膳食宝塔（2022版）模型，在心里算起了自己的营养膳食“小九九”，并参与用盐科普互动，了解科学用盐知识。

现场，脐带血科普互动区也吸引了不少职工驻足学习，大家对脐带血相关的医学知识有更多了解。今天的活动，还特别设置了AED自动体外除颤器展示区，通过AED科普让大家掌握应急救护、心肺复苏急救知识，进而提升安全意识和自救互救能力。

结合职工所关心的消化、心脏、全科等健康需求，北京大学国际医院消化内科主任医师林香春、中国医学科学院阜外医院心内科主任医师蒋文、北京大学第一医院全科主任医师李秀清来到活动现场，给大家带来专业指导。

据了解，人民健康将继续联合中央有关单位、各地党委政府、大型企事业单位、权威社会组织，秉承“健康生活 与您共享”理念，持续开展人民健康“五进”关爱服务计划，通过走进机关、企业、社区、乡村、校园，把为民办实事作为重要内容，把惠民生、暖民心、顺民意的工作做到群众心坎上，打造一条有中央媒体平台特色的健康中国、爱国卫生运动新型服务之路，不断增强人民群众的健康获得感、生活幸福感。