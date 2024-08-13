想要体验桨板运动？这份新手友好指南请收好

三伏天酷热难耐，桨板运动成为了最受欢迎的户外运动之一。一人、一桨、一板，可站、可坐、可跪，只需挥动双臂，就能展开一场水上轻快之旅……

玩转桨板，需要准备些什么？有哪些注意事项？本期《人民优选来了》邀请国家级教练员、武汉体育学院竞技体育学院（中国水上运动学院）副教授许志娟为大家送来桨板运动零基础入门攻略。各就各位，速来听“桨”！