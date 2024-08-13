暑期近距离用眼时间增加 警惕孩子患上干眼症

看书、看电视、看手机……最近，不少儿童在暑期得到了放松和快乐，但有些儿童的眼部健康却亮起了红灯。河南省儿童医院眼科主任医师卢跃兵在接受采访时提示，如果孩子频繁眨眼、揉眼，有眼睛干涩等情况，很可能是干眼症作祟。

卢跃兵介绍，干眼症是由于各种原因导致泪液质和量的异常而出现的一系列症状。患者除了感觉到眼睛干涩，还会有异物感、烧灼感、流泪及视力忽好忽坏等表现。干眼症的患者多集中在中老年人群，其中女性更为常见。但随着生活方式和用眼习惯的改变，干眼症在儿童中已不少见，且呈增加趋势。

“多种因素都可能诱发干眼症，儿童患上干眼症多是由于结膜过敏、长时间使用电子产品、屈光不正（近视、远视、散光）、戴接触镜等原因。”卢跃兵指出，因为儿童干眼的症状并不典型，主诉也不清，所以常被忽视。家长要经常关注孩子眼睛的不适症状，不可擅自使用滴眼液，并及时到专业眼科机构进行咨询及检查。

如何帮助孩子预防干眼症的发生？卢跃兵提出以下几点建议：

一是保持良好的生活习惯。保证充足的睡眠，避免熬夜，让眼睛得到充分休息。鼓励孩子到户外活动，“目”浴阳光。

二是注意饮食营养均衡。多吃新鲜的水果和蔬菜，补充身体所需要的蛋白质，保证维生素的摄入，足量饮水。

三是做好眼部清洁与保湿工作。夏季在空调房时可适当使用加湿器，提升室内湿度。

四是科学用眼，减少近距离用眼时间，使用手机、平板、电脑等电子产品，应每隔30分钟让眼睛休息一会儿，可通过远眺、闭目养神、做眼保健操等方式来放松眼睛。不要在黑暗环境中，特别是关灯后使用电子产品。