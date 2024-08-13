非侵入技术可持续测量血压

科技日报讯 （记者张梦然）美国加州理工学院多学科研究团队解决了一个困扰医学界数十年的难题：他们找到了一种能无创、连续测量身体任何部位血压的方法，且几乎不会对患者造成任何干扰。基于该新技术的设备有望在家庭、医院，甚至资源有限的偏远地区更好地监测生命体征。

近日发表在《美国国家科学院院刊Nexus》上的这项新专利技术名为共振声压计，利用声波轻轻刺激动脉共振，再利用超声成像测量动脉共振频率，从而获得真实的血压测量值。在一项小型临床研究中，该设备的检测结果与使用标准护理血压袖带获得的结果类似。

目前的原型设备由Esperto医疗公司制造和测试，装在一个比一副牌还小的换能器盒中，可安装在臂章上。但研究人员表示，它最终可装进手表或黏性贴片大小的包装中。该团队的目标是首先在医院使用该设备，将它通过电线连接到现有的医院监视器，以方便医生对患者进行连续的真实血压监测。

该设备最终也可取代血压袖带。血压袖带每测量一次必须戴上它，如果要求患者在家监测血压，还必须反复记录信息。而有了新设备，只要装上去即可，患者可整天戴着它，随时进行任意多次测量，这样医生就能更好、更精确地指导给药。