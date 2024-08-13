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多种助餐方式满足老人需求

2024年08月13日08:36 来源：人民网－人民日报

　　近年来，浙江省衢州市将老年人助餐纳入民生实事项目，因地制宜采取多种方式，满足不同老年群体需求。图为衢州一所社区老年食堂内，老人们正在就餐。

　　本报记者  陈  斌摄

　　《 人民日报 》（ 2024年08月13日 14 版）

(责编：乔业琼、杨迪)




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