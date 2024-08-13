定期监测体重，坚持运动打卡，注重膳食平衡……如今，越来越多人重视体重管理，通过学习降低体脂的科学方法、保持良好的饮食习惯等方式，管体重、练体能、强体魄。

体重水平与人体健康状况密切相关。近年来，我国大力实施健康中国战略，出台一系列政策措施，开展健康知识普及行动，人民健康状况不断改善。也应看到，由于不合理膳食、缺乏锻炼等不健康生活方式，部分人群出现超重肥胖问题。医学研究表明，体重异常特别是超重肥胖，是导致心脑血管疾病、糖尿病等慢性病的重要因素。因此，加强体重管理，让健康“关口前移”，必须引起重视。

超重肥胖，既关乎个人健康，也是重要的民生问题。从“治已病”到“治未病”，做好体重管理，就是要从源头上预防和控制相关疾病，推动“以治病为中心”向“以人民健康为中心”转变。前不久，国家卫生健康委等16部门启动“体重管理年”活动，目的正在于提升全民体重管理意识和技能，普及健康生活方式，改善部分人群体重异常状况，进一步提升全民健康水平。

科学管理体重，首先需要正确认识健康体重。现实中，有的人认为越瘦越美，过度减肥；有的则认为胖一点好，从而忽略体重管理。事实上，无论是体重过高，还是过低，都会对健康造成不利影响。判断体重是否异常的一把“尺子”，便是体重指数，即用体重（公斤）除以身高（米）的平方。体重指数在18.5至24之间属于健康体重，小于这个区间属于体重过轻，大于24属于超重，超过28则属于肥胖。加强健康科普，消除认知误区，提升体重管理意识，才能更好预防超重、肥胖和体重过轻的情况。

除了代谢异常等疾病因素，超重肥胖的主要原因是吃得多、运动少，导致身体获取的能量超过消耗的能量，从而出现脂肪在体内堆积的情况。因此，有必要把科普的重点放在改变不健康的生活方式上，引导人们“管住嘴”“迈开腿”，做自己健康体重的第一责任人。

应该认识到，超重肥胖是一个公共卫生问题，需要全社会一起来努力改变。比如，在体重监测上，可以鼓励家庭、用人单位等配置体重秤，有条件的配置人体成分分析仪，方便人们随时测量。在合理膳食上，有必要推进健康食堂、健康餐厅建设，减少售卖高盐、高糖及高脂食品。在科学运动上，社区、企事业单位等可以开展多种形式、趣味性强的全民健身活动和体育比赛活动。政府积极引导、社会广泛动员、人人尽责尽力，方能形成促进全人群全生命周期体重管理的强大合力。

当前，中小学生、久坐上班人群等群体的超重肥胖率有上升趋势，对他们进行重点干预很有必要。要引导孩子养成健康的饮食习惯，鼓励他们经常参加户外活动，发现体重监测异常及时干预。针对久坐上班人群，用人单位应合理安排休息时间，丰富职工体育健身活动，提高职工的健康素养和身体素质。针对不同人群，采取有针对性的体重管理策略和措施，就能不断提高体重精准管理水平。

健康体重，全民参与，人人受益。管好体重，也是管好自己的健康预期。做好体重管理，让我们一起行动！

《 人民日报 》（ 2024年08月13日 05 版）