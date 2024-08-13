小众博物馆何以吸引大众

暑假期间，文博游依旧显现强劲活力，一些热门博物馆一票难求。在这样的背景下，一些专门类主题小众博物馆异军突起，以独具一格的展览、生动有趣的参观体验、较为舒适的参观环境，满足了消费者的文旅需求，成为游客出行的绝佳选择。

咖啡博物馆、世界风筝博物馆、骆驼祥子博物馆……小众博物馆主打小而精，各有各的精彩。小众博物馆的走红，是城市公共文化事业取得长足进步、博物馆事业多元化发展的生动体现。

小众的内容何以吸引大众的目光？首先，小众博物馆的展览视角新颖，避免了“千馆一面”。相比知名博物馆的庄严厚重，小众博物馆往往主题独特、视角别致，更能满足人们的好奇心。例如，位于山东淄博的中国课本博物馆以1862年至今各个历史时期的中小学课本为主要藏品，不仅填补了中国教科书历史馆藏的空白，也为教科书史研究提供了珍贵的资料。

其次，“博物馆+”的运营模式，让游客的体验更多元。除了开设文创馆、咖啡厅等常规举措，不少小众博物馆引入剧本游、解谜游戏、沉浸式表演等新玩法，让游客告别“打卡式”逛博物馆。比如，济南胶济铁路博物馆推出解谜游戏《胶济档案：消失的宝藏》，利用馆体建筑特征作为解谜密码，使观众在环环相扣的推理中获得知识、流连忘返。

此外，在热门博物馆人挤人的暑期，小众博物馆的参观体验更好。对青睐“反向旅游”的游客来说，与其在人潮中走马观花，不如远离无休止的排队，细细了解每一件展品。即使不是价值连城的奇珍异宝，也能让人深入了解某一专业领域的知识，别有一番收获。

小众博物馆打破了“年轻”与“古老”的传播壁垒，增强了对游客的吸引力。期待更多小众博物馆充分挖掘内涵、更新表达方式，找到文旅融合的“流量密码”；期待逛博物馆成为更多人的旅游和社交新方式，让游客在触摸历史文化中获得精神滋养。

（摘编自《工人日报》，原题为《乐见年轻人与小众博物馆双向奔赴》）

《 人民日报 》（ 2024年08月13日 05 版）