加力“以旧换新”，加速“生活焕新”

“以旧换新补贴变多了！”得益于政策“提档升级”，汽车、家电补贴力度大幅提升，不少消费者计划尽早换车，或者添置新家电。真金白银的补贴，为暑期消费市场注入新活力。

报废旧车并购买新能源车和燃油车，补贴标准由每辆1万元和7000元分别提高至2万元和1.5万元；购买2级以上能效水效标准的冰箱、洗衣机等8类家电产品，补贴提高到售价的15%。前不久，国家发展改革委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，提出统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，大力支持更新换新。从大幅度扩大支持范围，新增老旧电梯、家电家装等重点领域，到大幅度提升补贴标准，加大重点领域更新换新的补贴力度，再到大幅度优化组织方式，让优惠“直达快享”……一系列务实举措，有利于进一步增强企业投资和居民消费意愿。

设备、汽车、家电等市场综合体量大、带动效应强、升级潜力巨大，实施设备更新和消费品以旧换新，有利于促进消费、拉动投资、增强经济活力。《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》印发以来，今年上半年全国设备工器具购置投资同比增长17.3%，全国机动车回收量同比增长24.8%。也应看到，当前消费市场全面恢复的基础还需不断巩固，推动更新换新仍存在一些难点堵点。

撬动市场，必须加速释放政策红利。据统计，我国设备更新的市场年规模将超5万亿元。以老旧电梯为例，目前我国有约80万台电梯的使用年限超过15年，故障率高、运行可靠性差等问题影响群众日常生活。过去更换电梯，常常通过利用小区公共收益、业主自筹、政府补贴等方式筹措资金，“不少人谈到掏钱就不干了”。此次将老旧电梯更新纳入支持范围，能够帮助更多群众解决急难愁盼。因此，要因地制宜用好用足政策，切实增强群众获得感。

供给端发力，最终要看需求端响应。对企业和居民而言，无论是更换营运船舶、货车，还是更新拖拉机、私家车，既看更换贵不贵，也看产品好不好。一方面，要落实好补贴，为人们带来实实在在的优惠；另一方面，也要大力推广净水机、扫地机器人、健康监测设备等绿色、智能、适老产品，让生活更美好。确保物有所用、物有所值，供给才能更好拉动需求，形成更高水平的供需动态平衡。

让特别国债发挥特别效用，必须发挥中央和地方两个积极性。近期，有关部门明确汽车报废更新补贴执行溯及过往，为符合条件的已经领取补贴的消费者补齐补贴差额。面对既有政策与新政策的差异，做好衔接，有助于平稳有序过渡。下一步，有关部门按照职责分工加强督促指导，各地区根据不同需求确定支持方式，同时做好回收处理等保障工作，就能让更新换新链条更短、成本更低、体验更优。

党的二十届三中全会《决定》提出，“加快培育完整内需体系”。强化政策协调和工作协同，打通生产、回收、利用等环节，调动企业、平台、协会积极性，逐步建立“去旧更容易、换新更愿意”的有效机制，定能实现促经济、惠企业、利群众的多赢，有效扩大国内需求。

《 人民日报 》（ 2024年08月13日 05 版）