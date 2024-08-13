直播预告：高温来袭 慢病人群应注意科学防暑

随着夏季高温天气的到来，慢性病患者如心血管疾病、糖尿病、高血压等，面临着更高的健康风险。高温环境下，身体调节体温的功能受损，更易导致中暑，甚至引发热射病。对于慢病患者，应如何进行慢病管理？怎样科学防暑降温？

8月13日14:00，首都医科大学附属北京安贞医院心外科副主任医师白辰将做客“青年医声”科普直播间，就大家关心的高温防暑的话题进行分享。

专家简介

白辰，首都医科大学附属北京安贞医院心外科副主任医师，网络科普医生。白辰在安贞医院心脏外科工作12年，自2020年以来，在各大网络平台进行医学科普，目前全网关注粉丝达1500万。网络名“心中有术”。现任：CHTV新媒体传播委员会常务委员，2023年度抖音健康科普领航人物，健康科普中国心外科领域负责人，中国医师协会健康传播委委员。

擅长：领域包括冠心病、瓣膜病、房颤等外科治疗。

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