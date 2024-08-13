时值伏天，酷暑难耐，但是建筑工人们依然忙生产、赶工期，用坚守和汗水为城市的建设发展添砖加瓦。

为响应全国总工会号召，在人民健康“五进”关爱服务计划的基础上，人民健康联合中国职工发展基金会，发起了关爱高温下的劳动者专项计划之“劳动防暑节”。近日，“劳动防暑节”关爱行动走进北京城建安装集团有限公司（以下简称“北京城建安装集团”），为这里的职工带来了形式多样的健康服务。本专项计划由国药太极公益支持。

“劳动防暑节”关爱行动走进北京城建安装集团

“每一位职工都是社会进步、企业发展的重要推动者，职工的健康幸福与企业的蓬勃发展息息相关，因此，做好职工关爱行动意义重大。”北京城建安装集团有限公司工会副主席孙鹏介绍说，北京城建安装集团作为施工企业，职工队伍经常身处于“热辣滚烫”的作业环境，用激情和汗水浇筑城市之美。“中国云项目是被纳入北京城南行动计划的重点项目，为了赶工期、抓进度，大家头顶烈日、奋力冲刺，才保证了项目如期步入收尾阶段。在这重要时刻，我们更要加强施工现场的安全管理，增强作业人员的健康意识，合理安排作息时间，注意防暑降温工作，努力为职工们营造清爽、健康、和谐的工作环境。”孙鹏说。

“劳动防暑节”关爱行动上，国药太极为北京城建安装集团的职工们送来了2000份劳动防暑包。

2000份劳动防暑包在本次行动上派发

“国药太极心怀‘国药泽华夏，太极济苍生’的企业使命，并长期关注社会公益活动。”国药太极营销管理中心大客户部总监吴心宽说，“劳动最光荣，劳动者最可敬。希望通过为高温下的劳动者送去清凉和关爱，鼓舞更多爱心企业及团体关注、关心、关爱高温户外工作的普通劳动者，以实际行动传递爱心，传播社会正能量。”

正是因为有这些“城市建设者”的坚守，城市才得以在高温中有条不紊地运转，每日迎来新变化。为助力建筑工人们健康作业和科学防暑，北京大学第一医院急诊科副主任医师高雨松来到现场，为职工们提供了关于高温防暑及中暑急救知识的专业科普服务。

“长期在高温高湿环境下工作的人群容易中暑，一旦出现不舒服的情况，一定要及时关注健康状态，实现中暑的早发现、早治疗。为预防中暑，大家在施工现场可以穿一些轻薄、透气的衣服，及时补充温开水。此外，高温高热情况下不建议大家突然、大量进食冰饮冰食，以避免引发胃肠功能紊乱，出现上吐下泻情况。”对于中暑时的救助措施，高雨松说，出现先兆中暑时一定要及时远离高温环境，可到阴凉或有空调的地方，用温水快速擦拭腋下、腹股沟等身体部位帮助降温；当热痉挛患者出现全身疼痛时，切记不要按揉、掐人中，可通过藿香正气口服液、十滴水等药物进行缓解，如果患者出现意识不清时注意不要强喂，以避免出现液体进入气管造成误吸；当中暑的同事出现心慌气短、全身抽搐等情况，一定要在阴凉处降温散热的同时，尽快拨打120就医，不要盲目抢救导致延误病情。

“北京城建安装集团的职工们不仅为企业发展流淌着汗水，也用双手为社会创造着价值，我们一直将他们的健康视为头等大事。”北京城建安装集团有限公司中恩云项目部主任工程师、公司分工会主席周庆昌说，为了保障职工的高温防暑工作，公司每年都会开展“送清凉”活动，为一线职工发放防暑食物、药品，提供休息、避暑场所，并结合施工任务和天气情况，合理调整工作时间。“本次关爱行动对我们后续的职工关怀工作有了很好的启示，下一步我们将结合社会资源为职工进一步提供多元化的作业安全和健康等咨询服务。”周庆昌说。