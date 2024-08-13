推动县域医疗设备更新 提升基层医疗服务能力

医疗装备更新迭代，带动了医疗器械行业研发创新，也为推动县域医疗高质量发展、提高基层医疗服务能力带来助益。

8月10日，在“健康中国人——医疗设备更新专场访谈”上，多位来自有关部门、医疗机构、医疗装备行业等卫健领域的嘉宾展开交流。他们认为，医疗设备的焕新升级积极助推医疗装备产业数智化转型，提高县域医疗卫生建设能力，为医疗行业创新发展带来多维促进作用。2024“健康新征程 关爱走基层”公益行动也正式启动。

2024“健康新征程 关爱走基层”公益行动正式启动

今年以来，《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》《推动医疗卫生领域设备更新实施方案》等政策纷纷聚焦医卫领域设备更新，为推进城市医疗设备更新升级和数字化转型、提升县域医学影像中心设备配置水平等工作理清方向，点明了推动医疗器械产业高质量发展的要义。

“有关政策的深入推进带动了医疗设备的更新与数字化迭代，也指明了发展县域医疗健康事业对于建设优质高效医疗卫生体系的重要意义。”国务院参事室特约研究员姚景源认为，医院的软实力在于医生的诊疗能力，硬实力则关乎医疗设备的水平和配置，随着科技的快速发展和群众健康需求的日益多元，临床诊疗对医学设施装备提出了更高的要求。“为更好发展县域医疗，首先要补齐基层先进医疗设备不足的短板，让高端、高效的医疗设备资源和现代信息技术下沉到县域，不断帮助县医院建设影像中心、放射科等科室，同时大力发展远程医疗，让诊疗服务辐射更多基层群众，助力实现‘看病不出县’的美好愿景。”

针对如何更好推动医疗设备换新升级，国家卫生健康委卫生发展研究中心副研究员赵美英建议，要持续聚焦群众的健康需求，提高呼吸系统疾病、恶性肿瘤等重大疾病的诊疗能力建设，加强县级医院的医疗设备配备。要聚焦系统整合，全面推进紧密型县域医疗卫生体系的建设，加强县域医学检验、医学影像、心电诊断等资源共享中心的设备配置，提高县域内设备配置的水平和使用效率。她还提到，要持续聚焦赋能基层，“要充分发挥政府的引导作用，以人工智能等现代辅助技术为助力，加强基层适宜医疗设备的配备，强化基层医疗机构的诊疗能力，提高群众就近就医的获得感。”

“乡村振兴，健康先行。希望有更多高效便捷的医疗设备创新成果惠及临床、走进县域，助力巩固基层人民群众的健康防线。”GE医疗全球执行副总裁、GE医疗中国总裁兼首席执行官张轶昊认为，医疗设备换新涉及三层内涵，即旧设备的代际换新、原设备的性能更新与老设备的改造换新。他建议，为将更多高端化、智能化的先进设备渗透到县域，“业内应加强跨领域、跨学科的多元合作，以现代信息技术通过数实融合探索设备创新，让成果更好应用于提升县域和基层医疗能力中。”在升级设备硬件的同时，张轶昊还认为，在运营、配件、人才等方面同频提高医疗设备的综合服务能力，让设备更好发挥效能，进而帮助患者切实受益。

现场，参与嘉宾还探讨了先进医疗设备在赋能县域医疗机构、促进区域医疗资源合理配置与协同发展等方面发挥的价值和作用。他们认为，医疗设备的智能化创新升级，为肿瘤、急诊等医学专科建设，以及更多疾病的精准诊疗带来助力。同时建议，随着现代信息技术的快速发展，以更新医疗设备为纽带，通过加强区域医疗资源互补、释放区域医疗协同发展效能，进而更好提升县域医疗服务水平，守护基层民众的健康福祉。