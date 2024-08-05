“小切口”惠及就医“大民生”

“如果患者因当天不能完成检验检查，或不能获取报告尚未完成诊疗，3日内（含就诊当日）在同一院区、同一科室就诊不再收取挂号费……”5月7日起，江苏全省352家二级以上公立医疗机构全面推行普通门诊“一次挂号管三天”服务。记者从江苏省卫健委获悉，截至7月21日，该举措受益群众达59.89万人次，免缴挂号费643.06万元，有效解决了患者一次看病多次挂号的问题。

做好政策宣传落实，提高辅助检查效率

7月19日，患者张越到江苏省人民医院呼吸与危重症医学科门诊就医。以往做完检查，她都要再回诊室“见缝插针”询问何时复诊等问题。这次她却准备直接回家。

“问诊时医生告诉我，现在挂一次号，三天有效呢！明天结果出来，直接去叫号机报到。”点赞之余，张越向记者展示挂号单上的温馨提示：您可在7月22日16时30分前拿着检查报告到呼吸与危重症医学科门诊报道，免费复诊一次。

江苏省卫健委测算，全省二级以上医疗机构门诊量每年约3亿人次，其中约8%~10%的患者因检查、检验报告当日未出而复诊。

日前，江苏省人民医院统计数据显示：5月7日至7月24日，三天实际回诊患者达23296人次，占总挂号量的3.05%。“宣传落实新政外，医院也不断提高检验检查效率，有些患者当天就能回诊。”江苏省人民医院门诊部服务中心副主任单涛表示，等候时间缩短，便民政策才有意义。

“管三天指哪三天？”“是否需要找原接诊医生？”“周末、节假日是否在三日内？”盐城市第一人民医院南区门诊大厅内，面对患者的咨询，导医护士正耐心答疑。

该院门诊部主任陈爱萍介绍，新政推行以来，医院每周都会统计“一次挂号管三天”相关数据，如专科及普通门诊免费回诊人次、节省医保支付费及免费号源占比等，并每日在群内反馈问题，力争减少患者看病往来次数。

系统改造，分流初诊与回诊患者

新政推行两个多月来，各医院门诊满意度直线上升，但多位相关负责人也表示，这对门诊就诊秩序管理提出较高要求，协调首诊号源与回诊号源的就诊顺序成为关键。

针对这一问题，各医院的做法不尽相同。在江苏省人民医院，医生会在电脑上对需要回诊的患者进行标记，病人再就诊时以实际报到次序为序。“无论初诊还是回诊，如果一位患者到达叫号机时，同一科室已有15人等待，那么该患者就顺位成第16位。”单涛介绍，江苏省人民医院还开通了普通门诊回诊线上挂号，回诊患者可提前选择时间段，系统自动识别三天内在同一科室普通门诊的检验检查项目，付款时显示0元。这样既避免回诊患者长久等候，又确保了初诊患者就诊效率。

在苏州大学附属儿童医院，医师接诊时会在电脑上区分回诊与初诊病人。叫号时一个初诊号、一个回诊号交替进行。医生还会为患儿家属生成专属二维码，家属也能扫码在线发起回诊。

南京市第一医院则将所有符合回诊要求的普通门诊科室系统全部放开，只要满足“一次挂号管三天”，无须医生操作判定，患者即可线下报到回诊，统一加入正常序列。盐城市第一人民医院还对部分因特殊检查超过三日的患者开通人工操作，延长回诊有效期，让病人得到一次完整诊疗，“一号”不止“管三天”。

信息“多跑路”，患者少跑腿

南京财经大学公共管理学院副教授赵广川认为，长远来看，若想惠及更多患者，既要优化就医流程，又要利用好医疗信息系统，以信息技术和数字治理最大限度为患者提供更多医疗服务。

聚焦看病“小细节”，江苏将数字技术应用到就诊、检查、取药等各个环节，赋能诊前、诊中、诊后服务全流程：建成省卫生健康云影像平台，实现省内影像检查结果互认；推行普通门诊“一次挂号管三天”；多家医疗机构实施“码”上就医……

正值暑期就诊高峰，江苏省人民医院推出“人工智能来陪诊”。门诊就医时，患者可以在江苏省人民医院微信公众号智能陪诊模块，使用咨询、就医规划、导航、取号、排队、叫号提醒、病历报告查询等七项服务，实现一部手机的诊前、诊中、诊后全过程智能陪诊服务。“目前，全流程闭环智能陪诊新场景可缩短就诊时间约20%。”单涛说。

盐城市第一人民医院改造升级“门诊一站式服务中心”，集合以前需要到医保办、医务处办理的职能，让患者入出院更顺畅。此外，苏州大学附属儿童医院还增加了自助开单功能，将高频检验检查项目“搬”到自助服务机上，节约患者就诊等候时间。