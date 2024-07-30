三伏天祛湿 不妨常按这6个穴位

夏季暑湿当令，自然界湿度也较大，湿邪容易侵袭人体，而三伏天正是祛湿好时节。广东省中医院二沙岛医院脾胃病科副主任医师叶振昊在接受采访时介绍，平时除了多吃除湿的食物，还可以通过按摩穴位祛湿气。健脾和胃除湿，不妨按揉以下这6个穴位。