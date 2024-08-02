祛湿，从日常生活做起（中医养生）

中医认为，“诸湿肿满，皆属于脾”，湿气引百病。湿气重的表现有：大便不成形、排便黏腻且多便、身体困重、头发油腻、疲倦无力、舌头边缘犹如锯齿一般，遇到阴天下雨，上述症状还会加重。

日常生活中哪些行为会造成湿气重，又该如何祛湿？

缺觉。中医认为，缺觉十分容易伤脾，熬夜后所表现出的乏力、无神、肢体困重通常都是脾虚的典型症状。建议晚上11点前睡觉。如果白天适当进行一些体育运动，会让睡眠质量更高。

口味重。肠胃功能好坏关系到营养及水分代谢，最好的养胃方式是适量、均衡饮食。油腻、过咸、过甜或过辣的食物是最不易消化的，容易造成肠胃闷胀、发炎。建议日常多食清粥小菜清肠胃，养成清淡饮食的好习惯。可结合体质调整饮食结构，增加食用山药、冬瓜、薏米等健脾祛湿的食物。

贪寒凉。过食生冷食物会影响肠胃消化吸收功能。在烹调时可加入葱、姜来减弱食物的寒凉性质。

过量喝酒。过量饮酒是加重湿气的因素之一。建议少碰酒精，更不能借酒浇愁。

运动少。运动少的人常会出现身体沉重、四肢无力等湿气重的表现。建议坚持体育锻炼，养筋健肾、舒筋活络，增强自身抵抗力，达到强身健体的目的。

久坐。久坐会使人的脑供血不足，导致脑供氧和营养物质减少，加重乏力、失眠、记忆力下降等症状，还会引发全身肌肉酸痛、脖子僵硬和头疼。建议办公久坐者，多起身运动，促进气血循环，加速体内湿气代谢。

《 人民日报 》（ 2024年08月02日 19 版）