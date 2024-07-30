女性压力大 三种心脏病易找上门

压力在社会中无处不在，而女性在重压之下，发生心血管病的风险更高。研究发现，女性发生与压力密切相关的心血管病主要包括三种，分别是精神应激性心肌缺血、应激性心肌病和自发冠脉夹层。

三种心脏病青睐压力大女性

研究发现，女性，尤其是年轻女性，比同龄男性更容易患精神应激性心肌缺血，即重压之下的心肌缺血。

应激性心肌病，即心碎综合征，通常发生在强烈情绪或巨大压力下，多见于绝经后女性。据推测是血中的激素儿茶酚胺水平超过了生理能够耐受的程度，导致心脏扩大。

自发性冠状动脉夹层常见于围绝经期女士，也是妊娠和产后心梗的最常见原因，通常由强烈的情绪压力引发。

多种压力影响女性健康

女性婚姻不顺与心血管风险之间的相关性比男性更强。在女性冠心病患者中，婚姻不顺者发生冠脉事件复发风险增加了2.9倍。

据估计，全球照顾者中80%以上为女性，照顾家庭负担与女性的心理压力增加有关。初潮、妊娠和更年期会进一步加剧女性的心理压力。初为人母的心理压力和妊娠压力也会影响妊娠期间的心血管健康状况。

压力也与早产、低出生体重婴儿和妊娠高血压有关。

此外，心理压力通过多种途径影响心血管健康。对于女性，心理压力导致心血管病的主要机制是神经内分泌失调和交感神经系统激活引起的炎症和微血管功能障碍。心理健康也与健康行为有关。心理压力大往往会导致吸烟、肥胖、不健康饮食、缺乏体力活动、睡眠障碍。

运动可缓解压力和焦虑

心理压力是一个关键的可改变的危险因素，减轻压力可能是降低女性心血管风险的重要措施。

研究发现，女性从体育锻炼中获得的益处大于男性。身体活动能改善自主神经功能，并通过释放内啡肽来缓解压力和焦虑。

此外，还有很多减轻压力的方法，比如认知行为疗法能减轻焦虑和抑郁，正念、冥想可改善睡眠和降低血压，压力管理和生活方式干预有利于放松，增强处理负面情绪的能力。

文/杨进刚（中国医学科学院阜外医院）