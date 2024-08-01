吃素会使人缺乏能量吗

2024年巴黎奥运会组织者推出多项举措，践行绿色低碳理念，如奥运村采用可回收床、太阳能供电等。此外，提升素食供应比例也是一大亮点。巴黎奥运村主餐厅包含6个就餐区，每天提供约50道菜品，其中一半是素食。

有网友提出，吃素会不会让人缺乏能量？科技日报记者就此采访了相关专家。

“素食指不包含畜、禽、鱼、虾等动物性食物的膳食模式，分为全素、蛋素、奶素、蛋奶素等。”北京安贞医院临床营养科副主任营养师陈桐介绍，素食者的饮食以精白米面、杂粮、大豆及其制品、蔬菜等食物为主。

不同的素食者各具特点。比如，全素食者不吃所有动物性食品，只吃五谷、蔬菜、水果、坚果和豆类等植物性食品。蛋素者或奶素者不吃肉类食物，不限制摄入鸡蛋、鹌鹑蛋等蛋类食物或奶及其制品。蛋类食物的氨基酸模式与人体氨基酸模式接近，被认为是营养价值高的优质蛋白。蛋奶素者不吃肉类，不限制摄入蛋类和奶类食物。

在陈桐看来，如果科学饮食，只吃素食也能够满足大部分人体活动所需的能量。碳水化合物、脂肪、蛋白质是为人体提供能量的三大营养素。碳水化合物基本存在于谷物、水果、淀粉类蔬菜中；脂肪大都存在于肉类食物中，但坚果、牛奶、鸡蛋、谷物、豆类等也含有脂肪；蛋白质的来源比较广泛，可以来自动物，也可以取自植物。除此之外，鸡蛋、奶及其制品中蛋白质含量也很丰富，且属于优质蛋白。

上海交通大学医学院公共卫生学院等单位曾联合调查分析了上海市282名素食者的蛋白质营养状况及其食物来源。调查结果显示，素食者每日总能量摄入虽略低于非素食者，但蛋白质供能比两者无明显差异。

“不过，我们更提倡平衡膳食，既摄入适量的优质蛋白，如肉类、蛋类、奶类食物，又摄入蔬菜、水果、坚果等食物。”陈桐说。