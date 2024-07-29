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健康“医”点通

@各位家长 这份暑假健康安全提醒请收下

陈子源

2024年07月29日08:43 来源：人民网

在孩子们享受愉快假期、放松身心的同时，家长和孩子们的健康安全意识可不能“放假”。如何让孩子们拥有健康安全、充实快乐的暑假？为此，人民网采访了浙江大学医学院附属儿童医院湖滨院区综合ICU主任叶盛。

(责编：郭思邈、吕骞)




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