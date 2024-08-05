北京儿童医院获批提供超龄医疗服务

记者近日从北京儿童医院获悉，该院最新获批提供超龄连续性医疗服务。在规定范围内，超过18周岁的特殊疾病患者、胎儿可能存在出生缺陷的孕妇，也可在该院就诊。

据北京儿童医院相关负责人介绍，医院经常接到一些超龄诊疗诉求，比如希望解决胎儿健康问题的孕妇和希望延续治疗到成人的特殊疾病患儿。但按照儿童专科医院服务儿童人群的政策要求，该院通常只能做出否定答复。为满足日益增长的儿童和全生命周期健康需求，该院向卫生健康主管部门申请开展连续性医疗服务。

此次该院获批的超龄连续性服务范围包括：需连续治疗的儿童血液病；需连续治疗的儿童肿瘤；儿童期发病的罕见病；可能存在出生缺陷的胎儿（孕妇）。

为满足患者需求，方便就诊，北京儿童医院提供线上、线下两种超龄连续性医疗服务办理方式。

关于线上办理方式，患者可通过“北京儿童医院”支付宝小程序，实现线上建就诊二维码、预约挂号、缴费等功能。

首先，家长可打开支付宝App，搜索并登录“北京儿童医院”小程序。其次，添加就诊人，在北京儿童医院就诊过的患者，就诊二维码可继续使用。在首页依次选择“去添加”“添加二维码”；注册二维码时选择“成人”，已有医院二维码患者选择“有”，首次就诊患者选择“无”，按提示完成即可。随后，返回首页，选择拟就诊科室专业进行预约挂号。在提交挂号信息前，需线上同意确认《首都医科大学附属北京儿童医院超龄连续性医疗服务患者知情同意书》。预约挂号成功后，即可按流程正常就诊。就诊时，按政策享受医保待遇。咨询参保单位是否享受生育保险。

关于线下办理方式，患者年满18周岁后，需前往门诊楼一层服务中心，确定是否属于超龄连续性服务适用范围，签订《首都医科大学附属北京儿童医院超龄连续性医疗服务患者知情同意书》。其次，携知情同意书、就诊二维码（无就诊二维码者，请携带本人身份证件），到门诊楼一层北侧建码窗口办理。

需要注意的是，患者及孕妇，务必按照北京儿童医院超龄连续性医疗服务的适用范围进行自愿申请及预约挂号，以免来院后，医院无法满足医疗需求，同时造成医疗资源浪费。