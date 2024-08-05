我国发布2024年版麻疹等传染病诊疗方案

据新华社北京电 （记者李恒、董瑞丰）国家卫生健康委办公厅、国家中医药局综合司近日印发《麻疹诊疗方案（2024年版）》《登革热诊疗方案（2024年版）》和《人感染禽流感诊疗方案（2024年版）》，旨在进一步提高传染病规范化、同质化诊疗水平，指导各级各类医疗机构做好相关疾病医疗救治工作。

3份诊疗方案明确了相关传染病的病原学、流行病学、发病机制、病理改变、临床表现、并发症、鉴别诊断、治疗、预后、预防等。

《麻疹诊疗方案（2024年版）》指出，麻疹是由麻疹病毒引起的急性出疹性呼吸道传染病。人群对麻疹普遍易感，对麻疹病毒没有免疫力的人群暴露后的显性感染率达到90%以上。麻疹治疗以对症支持治疗为主，无有效抗病毒治疗药物。

《登革热诊疗方案（2024年版）》指出，登革热是由登革病毒引起，经媒介伊蚊叮咬传播的急性传染病。其临床特征为突起发热、全身疼痛、皮疹、出血及白细胞减少等。登革热治疗原则是早发现、早诊断、早治疗。

《人感染禽流感诊疗方案（2024年版）》指出，人感染禽流感是由禽流感病毒中某些亚型（如H5、H6、H7、H9及H10等亚型病毒中的一些毒株）感染人所引起的急性呼吸道传染病，临床症状因感染病毒的亚型不同而异。人感染禽流感预防方法包括避免接触生病或死亡动物等。若有发热等不适症状，应尽快就诊并告知接诊医生发病前有无禽类接触史或是否去过活禽市场。