暴雨天驾车出行，如何避险自救？（防汛避险应知晓）

近日，多地连降暴雨。雨天如何安全驾车出行？遇涉水、被淹等险情时，如何避险自救？

中国气象局气象宣传与科普中心正高级工程师邵俊年介绍，暴雨天气时，尽可能将车停放在地势相对高的地方，建筑物下、大树下、电线杆附近等位置要谨慎停车。地下车库泡水的概率要比地面车位更大，可将车辆转移到地面或较高的地理位置。如遇路面变形，要及时把车挪开，避免路面沉陷对车辆造成伤害。新能源汽车如果正处于充电状态且车辆已经被淹，建议不要靠近车辆，谨防车辆漏电。

暴雨天气非必要不出门，如确需出行，出行前务必关注天气和路况信息，规划行车路线，避开易积水的路段、桥梁涵隧等低洼路段。检查车辆，确保车辆雨刷器、刹车系统、轮胎状况良好。携带拖车绳、手电筒、急救包等应急工具。

行车时，保持低速行驶，加大和前车的距离，可以采取点踩刹车的方式降速，避免车辆失控。慢转弯，轻打方向盘。减少并线和超车，尽量选择跟车。及时开启前照灯、示廓灯和近光灯，酌情使用雾灯和危险报警闪光灯。遇积水路段先观察水深，慢速通过，以免水花倒灌入发动机。城市出行避开因下水道井盖打开形成的漩涡，防止轮胎被卡住，留意行人和骑车者，耐心避让。

如遇滑坡、泥石流、路面塌陷等险情，应采取点踩刹车和开危险报警闪光灯的方式，及时告知后车。若汽车落入塌陷区内，待汽车静止后迅速解开安全带，破窗逃离。若车辆被埋，迅速利用通信工具呼救，保存体力，谨慎自救。

如车辆在涉水过程中不幸熄火，切忌重新点火启动。车上人员脱困后，应尽快转移至地势较高的安全地带。车辆涉水后，如果没有做安全排查，就不要启动和驾驶车辆。

如果车辆落水，记住逃生自救“打、砸、快、逃”四字秘诀。打，水位到达轮胎1/2位置时，此时可打开车门，快速离开现场；砸，水位到达车门把手位置时，车内电子元件失效，车窗紧闭的车内会形成大气压力差，导致无法打开车门，需要利用身边一切可利用的尖锐物品砸开车窗，例如破窗锤，垂直于车窗玻璃，并在四角按压；快，水位到达车窗一半时，可以砸破天窗，保护好头部，用衣服包裹手臂，或者使用抱枕，将天窗碎片向外推，以打开逃生通道；逃，如果水已经淹没了全部车门，车辆内外水压差会变小，此时，深呼吸，迅速打开车门逃生。

当车辆被困时，及时向公安机关、应急管理部门或保险公司打电话求助。

《 人民日报 》（ 2024年08月05日 04 版）