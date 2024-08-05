景区预约制取消 服务还得跟得上（百姓关注）

近年来，“先预约，再游玩”已成为一些景区的要求。实名制预约控制了人流，让进场游客有更好体验，但也给一些游客带来了不便，尤其对老年游客、外地游客来说，甚至成了望而却步的门槛。

近一段时间，北京、上海、浙江、安徽、江苏、辽宁等地部分博物馆、景区先后宣布取消实名制预约。以江苏南京市为例，除南京博物院等少数热门景点、博物馆外，南京市内的旅游景区均不再要求实名制预约。

近日，记者随机走访南京多个景区，大部分游客对于取消预约都拍手叫好，尤其是老年人表示：“这下方便多了！”在南京市博物总馆所属的朝天宫景区，70岁的杨先生告诉记者，今年3月，家住江苏宿迁市的他曾到南京游玩，因为不会用智能手机，只能请家人帮忙提前预约好景点，但由于时间紧，好几个景点没约上。这次他带着3个孙儿再来南京，把没去成的景点都逛了一遍。

有人担心取消预约后景区人满为患，然而，事实证明这是杞人忧天。由于许多景区人流量本身并不大，景区的接待能力基本都有富裕，所以不会因为取消预约就导致游客量大增而超出景区的接待能力。比如，江苏苏州市是较早取消实名制预约的城市，在苏州博物馆西馆，记者看到不少游客寄存好行李，即通过安检进馆参观。苏州博物馆保卫部副主任张国龙说，7、8月是旅游旺季，取消预约后，西馆没出现被“挤爆”的情景。游客既不用出示身份证，也不用扫码，即便是高峰时段，也只需排队几分钟便可以入场。

当然，各地取消实名制预约也并未“一刀切”，特别热门的景点仍需预约，暑期旺季也仍然一票难求。一名来自吉林长春市的游客近日在人民网“领导留言板”留言，他到西安游玩了半个月，硬是没预约上陕西历史博物馆，每次开票都是瞬间就被抢光了。

贵州贵阳市读者周家和来信表示，从游客角度看，如果旅游景区没有热门到人满为患的程度，都建议取消实名制预约。在旅游旺季和节假日客流高峰时，景区工作上可能会有些压力，可以通过加强内部管理，科学引导客流。比如，密切监测景区游客密度，及时向社会发布相关信息，对游客扎堆的地方进行有效疏导，尽可能为游客创造舒适有序的游览环境。

虽然不少游客欢迎免预约，但取消预约不是简单修改一下电脑程序就可完成。南京市博物总馆产业发展部副主任韩巍介绍，背后有大量准备工作要做，“需要进一步提升配套管理和服务，入口检票人员要加强培训，还要做好预案。比如现在天气炎热，万一人流爆满，游客堵在门口，要有应急措施。”

苏州市文化广电和旅游局副局长钟芸菲认为，景区管理措施，需要根据实际情况不断完善。她介绍，目前苏州还需实名制预约的景区背后原因各不相同，如苏州博物馆本馆、拙政园是因为人流量太大；同里古镇是因为游客买票后通常多次进出景区，取消预约不便管理等。“等实施一段时间后，再视景区具体情况，针对问题找到相应解决办法。”钟芸菲说。

河南内乡县读者鞠实说，预约制一定程度上解决了游客信息不对称、排队等待时间长等问题，因此，景区预约制也并非一无是处。

景区不管是否免预约，都可以进一步提升服务。有读者建议，需要预约的热门景区可以为老年游客、外地游客等特殊群体，增设一定数量的现场购票；也可增加服务时长，参考有的博物馆延后闭馆时间，增加晚场；或者增加规则弹性，人多的旺季需要预约，人少的淡季免预约。取消预约的景区也应制定科学、合理的引流措施和预警预案，确保游客在景区内的安全舒适游览。

说到底，实名制预约、取消预约都是景区的一种管理方式，目标都是为游客创造更好的旅游体验，不必一成不变，景区管理部门可根据实际情况作出调整，并注重在提升服务水平上不断下功夫。

《 人民日报 》（ 2024年08月05日 07 版）