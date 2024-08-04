DRG和DIP支付改革，不能让医生背负盈亏

“医疗机构的主要责任是治病救人，是提高医疗质量，医院的管理者不应该只关注盈亏，更不能让医生背盈亏。”8月3日，在国家医保局首场DRG/DIP2.0版分组方案解读会上，北京大学人民医院医保办主任王茹表示。

8月3日，在国家医保局首场DRG/DIP2.0版分组方案解读会上，北京大学人民医院医保办主任王茹正在分享。石梦竹摄

如果我们的医生关注的重点都在医院临床盈亏和奖金挂钩上，就没有时间管理病人了，医生的主要责任是救死扶伤。DRG分组按照‘治疗路径相似，资源消耗相近’的原则，兼顾临床论证和统计分析，DRG分组实施之后，会逐渐规范临床路径，亏损也会越来越少。另外，医院营运部门开展整体运营绩效考核，不是单纯DRG绩效考核，所以至少在我们医院没有这个形成与医生奖金进行挂钩的问题。”王茹表示。

王茹建议，第一，临床医生要能够清晰的了解DRG实际付费的目的，这样才能既满足患者的看病用药价格合理的需要，也满足医生临床治疗最佳方案的要求。第二，作为医院的管理者，要主动作为，做到上传下达，积极向上级部门反馈问题，用数据说话，从而找到最佳答案。

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主编：杨小明

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