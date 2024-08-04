专家共话：推进鼻咽癌领域诊疗技术发展和人才队伍建设

近日，第四届“人民好医生·金山茶花计划”鼻咽癌领域学术座谈在线上举行，参与专家为提升我国鼻咽癌防治工作建言献策，并分享了鼻咽癌诊疗技术的最新进展。

“鼻咽癌免疫治疗时代已经到来，此前已有多项临床研究结果支持PD-1抑制剂作为一种标准治疗方案用于高危局部晚期鼻咽癌。目前，免疫治疗为患者治疗的临床方案带来了更多选择。”中国科学院院士、中山大学肿瘤防治中心常务副院长马骏介绍说，为了在保证根治性放化疗顺利进行的同时，尽可能降低放化疗联合PD-1抗体治疗可能带来的副作用，中国专家还开展了一系列关于PD-1抑制剂应用于鼻咽癌不同治疗时段的疗效和安全性研究，并取得了积极进展。

“这些研究成果的推广应用，将为临床医生提供更多强有力的治疗手段，进一步改善患者的预后和生活质量。”对于未来在鼻咽癌治疗领域的发展，马骏表示，“鼻咽癌的治疗研究将重点探讨免疫治疗在放化疗综合治疗中的最佳时机和疗程，以及识别预测患者对免疫治疗反应的生物标志物，通过为鼻咽癌免疫治疗提供更精确的指导，惠及更多鼻咽癌患者，为他们带来更长的生存时间和更高的生活质量”。

福建省肿瘤医院头颈放疗科主任林少俊也肯定了免疫治疗在鼻咽癌治疗领域中的地位和作用：“近年来，随着放疗技术的进步及药物发展，局部晚期鼻咽癌患者经过规范化放化疗治疗后，5年生存率得以提升。在此基础上，免疫治疗不仅为局部晚期鼻咽癌提供了新选择，也进一步提高了治疗效果。”

中青年专家作为临床工作开展的中坚力量和未来学术发展的新驱动力，他们的快速成长更是鼻咽癌学科高质量发展的基础所在。对于推动鼻咽癌领域人才培养，马骏建议，临床医生要坚持从临床问题出发，结合实践中的痛点、难点开展科学研究，积极提升科研能力、积累研究经验。此外，在科研活动中还要“扣好第一粒扣子”，始终遵循高标准的道德规范和伦理原则，确保研究的透明度和真实性。

林少俊也提出了以下期待：“一是希望中青年专家开阔视野，积极参与应对和防控公共卫生事件工作，为保障人民健康贡献力量；二是希望中青年专家不忘初心，始终保持对医学的渴望和追求，勇于创新、实践，为医学发展注入新活力和新动力；三是希望中青年专家在提升专业技能的同时，勿忘医者仁心的初衷，以患者为中心，敬佑生命、关爱患者；四是希望中青年专家能够加强与其他学科和领域的交流合作，扬长避短，为患者提供更加全面的医疗服务。”

在本次学术座谈上，专家们鼓励鼻咽癌领域中青年专家要心怀患者，坚持医者仁心初衷，注重医德医风建设，修医德、行仁术、多科普。

据了解，人民好医生客户端将建立“金山茶花计划·临床科研创新中青年专家库”，为中青年医务工作者提供学术交流服务，从而进一步促进肿瘤领域人才梯队建设，助力肿瘤防治工作高质量发展，惠及广大患者。