高血压患者血压降到多少才好

高血压是全球心脑血管疾病最重要且可改变的影响因素，降低血压是预防心脑血管疾病最有效的方法之一。目前，将收缩压降至140mmHg以下是公认的标准降压治疗目标。

日前，国家心血管病中心、中国医学科学院阜外医院教授李静团队开展了一项随机对照试验。这项研究表明，对于具有心脑血管高危风险的高血压患者，无论是否有卒中病史或合并糖尿病，采用收缩压低于120mmHg的降压目标值，比低于140mmHg的降压目标值，更能有效预防严重心脑血管事件，且安全性良好。这一新策略为高血压患者，特别是合并糖尿病或有卒中病史的高血压患者进行降压治疗提供了有力支持。相关研究论文发表在国际医学期刊《柳叶刀》。

李静介绍，尽管此前的观察性研究显示，将高血压患者的收缩压控制在120mmHg以下可能比140mmHg以下更有益，但相关结论仍缺乏证据支持。要科学证明这个观点是否合理，需要开展大规模多中心随机对照试验，直接比较这两个降压目标值对预防严重心脑血管疾病的作用及安全性。

围绕这一观点，全球曾开展过3项随机对照试验。其中两项分别纳入4733名糖尿病患者和1280名卒中病史患者，得出的结论都是将患者的收缩压降到120mmHg以下和140mmHg以下没有差异。但这两项研究的样本量并不充足，且研究采用的设计方法可能对结果造成干扰。另外一项随机对照试验虽然得出将收缩压降至120mmHg以下更能预防心脑血管疾病的结论，但这项研究采用无人值守的血压测量方式，可能会使测出的血压水平低于标准的诊室血压水平。因此，这一研究结果仍存在争议。此外，这项研究并没有纳入糖尿病患者和卒中病史患者，不能明确合并糖尿病或有卒中病史的高血压患者是否应该将收缩压低于120mmHg作为降压目标值。

由中国医学科学院阜外医院牵头开展的随机对照试验纳入了11255名具有心脑血管疾病高危风险的高血压患者。其中，39%的患者患有糖尿病，27%的患者有卒中病史。电子系统随机将这些患者平均分为两组，分别以收缩压低于120mmHg和140mmHg作为降压目标。医生定期随访患者，平均随访时间约为3.4年。医生会根据患者血压水平调整降压治疗方案，直到患者达到设定的降压目标。如果患者不能耐受收缩压低于120mmHg，就将血压维持在患者能耐受的最低水平。结果显示，与以收缩压低于140mmHg为降压目标组相比，以收缩压低于120mmHg为降压目标的一组患者发生严重心脑血管事件，包括心肌梗死、血运重建、因心力衰竭而住院、卒中和心血管死亡的风险进一步下降12%。

有人认为，对于高血压患者而言，将收缩压降到120mmHg以下可能会导致患者出现脑供血不足等问题。“我们的研究结果证明，这种担心是不必要的。以收缩压低于120mmHg作为目标值，并不会增加脑血管事件发生的风险，也不会增加严重的低血压、电解质异常、跌倒受伤或急性肾损伤等风险，只有出现严重晕厥的风险每年增加了千分之一。”李静说。

无论是在中国还是在全球范围内，高血压控制都是一大难题。根据最近一次中国慢性病及危险因素监测调查，我国仅有11%的高血压患者能将收缩压控制在140mmHg以下。有人可能会担心，把收缩压控制在140mmHg以下都这么困难，那降低到120mmHg以下是否可行呢？

对此，李静介绍：“我们在这项研究中发现，通过健康教育、合理用药和规律随访等方式，大多数患者的收缩压可以控制在设定的目标值以下，且绝大多数患者使用的是常用国产降压药物，价格便宜、容易获得。这也说明我们的降压策略在临床实践中便于推广应用。”

数据显示，我国目前约有2.45亿高血压患者，且患者群体呈年轻化趋势。“未来，我们也将进一步分析以收缩压低于120mmHg为降压目标对患者肾脏功能和认知功能的影响等问题。”李静说。