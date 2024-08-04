蚊子频繁光顾？摆盆驱蚊植物试试

入伏后雨水增多，给蚊子的繁衍提供了温床。绝大部分人在户外活动时或睡觉期间都被这种可恶的害虫骚扰过。虽然无法完全避开蚊子，但总有些巧妙的方法能阻止它们靠近。

昆虫学家发现，以下这些花和草本植物让蚊子避之不及。

香茅

蚊子在做决定时会用到它们的嗅觉功能，如在哪里产卵。因此，种植它们不喜欢的气味的植物是阻止蚊子的好方法。

有些驱蚊蜡烛就是用香茅的精油制成的。更直接的办法是在花盆里或庭院中种植香茅。香茅含有香茅醛、柠檬烯等挥发性物质，这些物质会散发出一种特殊的香气，这种香气能够干扰蚊子的感觉器官，使它们难以找到人。

柠檬草

任何有柠檬气味的植物都能起到驱蚊的作用。柠檬草、香蜂叶和柠檬马鞭草就属于这类植物。具体哪种植物最管用，取决于你所居住地区的气候。柠檬草需要生长在阳光充足和排水系统良好的地方。当天气变冷时，需要移入屋中。

这些植物含有柠檬醛等成分，这些成分能够有效地驱赶蚊虫。例如，一些驱蚊产品(如喷雾和驱蚊水)中就含有柠檬草提取物，这些产品通过释放柠檬草的香气来驱赶蚊子，从而提供自然的保护。

薰衣草

薰衣草不仅具有艺术美感，而且具备防蚊功效。它所含有的芳樟醇能排斥蚊子。把薰衣草的叶子碾碎也能释放出排斥蚊子的精油。晒干的薰衣草花瓣甚至能作为止痒剂来治疗蚊子叮咬。

由于这种紫色的植物在阳光充足的环境中生长得最好，因此不要把它种植在阴凉的地方。

迷迭香

迷迭香含有蚊子和其他昆虫希望避开的精油。迷迭香全草含有多种挥发油，具有较强的抗菌活性，其香气除了驱蚊虫外，还有一定的安神作用。

除了美化环境，迷迭香在烹饪领域也有广泛的用途。迷迭香适合在阳光充足和排水良好的土壤中生长。

荆芥

荆芥属于具有浓烈香气的植物之一，能够散发出强烈的刺激性气味，从而使蚊子退避三舍。荆芥含有的荆芥内酯比驱蚊胺还有效。

除了易于生长和维护，荆芥也适合作为一种装饰性的植物。它不挑土壤，只要排水良好，就能茁壮生长。

薄荷

薄荷中含有丰富的薄荷油、薄荷醇等多种容易挥发的物质，其较为特殊的味道在一定程度上可以驱除蚊虫。其中，最有效的成分是薄荷醇，它能排斥蚊子和其他害虫。

薄荷能在所有类型的土壤中生长，可以在夏季时摆放在室内。需要强调的是，所有类型的薄荷都有驱蚊效果，但只能是小范围的——在薄荷气味能散发到的范围以内具有一定驱蚊效果。

罗勒

罗勒除了作为烹饪香料，也能作为庭院植物种植。罗勒的叶子含有能杀死蚊子幼虫的化合物。这种化合物能迷惑和刺激蚊子，迫使它们离开去寻找其他食物来源。罗勒驱蚊的有效成分是丁香酚，它的叶子可以制成用于驱蚊的乳液或喷雾剂。

万寿菊

万寿菊含有的拟除虫菊酯是一种天然的杀虫剂。在非洲，万寿菊常被土著人垂吊于茅屋下，以驱赶成群的蚊蝇。

万寿菊喜欢温暖的环境，它耐早霜，耐半阴，耐移植，抗病性强，病虫害较少，对土壤要求不严格，生长迅速易栽培。

大蒜

除了以上这些植物，大蒜释放出来的强烈刺鼻气味也能赶走蚊子。大蒜含有丰富的蒜素，这是一种刺激性的化学物质，具有独特的气味，涂抹在皮肤上可有效驱蚊。

用口罩包裹切碎的大蒜，并洒上风油精，制成驱蚊包，效果非常好，完全可以代替市面上的化学制品，且由天然材料制成，对人体健康没有任何不良影响。

多知道点

这些植物最招蚊子

有排斥蚊子的植物，就会有吸引蚊子的植物。

蚊子需要水来产卵。像凤梨科植物和多肉这样的植物有蜡状的叶子和吸水槽，下雨后就会积存少量的水，足以让蚊子繁殖。

蚊子也喜欢开花的杂草，以及具有观赏性的开花植物，如秋麒麟草属植物(如一枝黄花)、兰花和野花。这些植物花蜜中的糖为成蚊提供了另一种营养来源。

除了积水，靠近树木、长得高的草或灌木丛生的阴凉潮湿区域都是蚊子理想的栖息地，因此要尽量减少这些地方所占的面积。阳光越充足，蚊子越无法繁殖。