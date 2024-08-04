关于肿瘤筛查的这些说法靠谱吗

“三早”即早发现、早诊断和早治疗原则，是提高癌症治愈率和改善患者预后的关键策略。随着肿瘤筛查手段不断进步，越来越多的肿瘤在早期就能被发现。“一次检查能筛出所有癌症风险”“临床上仅需一滴血就可筛查出癌症”“X光检查能‘揪出’早期肺癌”……目前，网络上流传着不少关于肿瘤筛查的错误说法，记者就此采访了相关专家。

说法一：一次检查能筛出所有癌症风险

专家回应：全面了解癌症风险需综合应用多种筛查手段

网上有这样的说法：通过一次全面检查就能筛出所有癌症风险。对此，南开大学医学院教授、天津人民医院肿瘤诊疗中心主任王华庆说：“癌症并非单一疾病，而是多种不同类型恶性肿瘤的统称，涉及人体多个器官和组织。”每种癌症都有特定的筛查方法和生物标志物，这意味着没有哪种单一的检查能够覆盖所有癌症类型。

王华庆举例说，比如乳腺癌的筛查通常采用乳腺X线摄影(钼靶)；结直肠癌的筛查采用结肠镜检查或粪便隐血测试；前列腺癌的筛查可能涉及前列腺特异性抗原检测；肺癌的筛查依赖低剂量胸部CT扫描等。“每种癌症的筛查工具和策略都是根据其生物学特征和早期表现设计的。”王华庆说。

全面了解一个人的癌症风险，需要综合应用多种筛查手段，包括但不限于肿瘤标志物检测、影像学检查、内镜检查等，且检查应根据个人的年龄、性别、家族史和生活方式等具体因素来定制。

王华庆建议，正确的做法是定期由医生制定针对个人癌症风险因素的个性化筛查计划，以期实现肿瘤的早发现、早治疗。

说法二：临床上仅需一滴血就可筛查癌症

专家回应：目前还没有成熟的相关产品投入应用

在一些电影中，医生仅凭一滴血就能诊断包括癌症在内的各类疾病。随着医疗水平发展，有说法指出“滴血验癌”的技术现在已经在临床上实现应用。

王华庆说，癌症筛查和诊断过程复杂。目前，临床上难以仅凭一滴血来筛查癌症。

液体活检是一种非侵入性的癌症检测方法。它通过分析血液中的生物标记物，如循环肿瘤DNA(ctDNA)、循环肿瘤细胞或外泌体等检测癌症的存在。“然而，要从一滴血中准确筛查出癌症并非易事。”王华庆认为，首先，肿瘤释放的ctDNA浓度极低，且混杂在大量正常DNA中，检测难度极大；其次，即使检测到ctDNA异常，也不代表癌症一定存在，这种异常也可能由其他因素引起；最后，不同癌症释放的生物标记物数量和种类差异巨大，单一检测方法难以覆盖所有癌症类型。

令人欣慰的是，近年来液体活检技术取得显著进展。科研团队已能检测到极微量的ctDNA，这些片段携带肿瘤特有的遗传变异。通过高精度测序技术，科学家正努力提升检测的灵敏度和特异性，力求在癌症信号微弱的早期阶段就能准确识别。“随着技术不断成熟，液体活检有望成为癌症筛查的有力工具。”王华庆说。

说法三：X光检查能“揪出”早期肺癌

专家回应：肿瘤生长到一定程度才能在X光图像上显现

在肺癌早期筛查中，X光检查常被提及。有说法指出，X光能够在早期阶段有效捕捉肺癌的踪迹。

王华庆说，X光检查对肺癌早期筛查的敏感性和特异性较低，尤其是对直径小于1厘米的肿瘤，其检出率不足15%。肿瘤生长到一定程度时，才能在X光图像上显现。而此时肺癌往往已发展至中晚期，治疗难度显著增加，预后也明显变差。

X光检查通过X射线穿透人体产生二维图像，帮助医生观察骨骼和某些软组织的情况。然而，X光成像受到人体组织重叠的影响，较小的肺癌病灶容易被周围正常组织结构遮挡，加之早期肺癌可能呈现为不规则或模糊的阴影，因此医生难以通过X光影像将早期肺癌与良性病变或正常变异相区分。此外，X光的分辨率有限，对于肺部深处或结构复杂的区域，其诊断价值更是大打折扣。

“与X光检查相比，低剂量螺旋CT检查是现代肺癌筛查的首选，尤其是针对长期吸烟者、有肺癌家族史的个体等高风险人群。”王华庆解释，CT扫描可提供横断面的三维图像，能够更清晰地显示肺部细节，即使是对微小结节也有较高检出率。这使其成为安全高效的早期肺癌筛查工具。