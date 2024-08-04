中新真探：流鼻血时要仰头止血吗？

流鼻血时仰头不能有效止血，还可能带来其他问题。仰头会导致鼻腔内的血液流向喉咙，血液被吞咽或吸入气管，这可能引起恶心、呕吐和窒息，让人更难受。流鼻血时正确的处理方法是身体微微向前倾，然后低下头。用拇指和食指按压鼻翼两侧，轻轻向鼻孔施加压力，通过直接压力帮助止血。此外，在鼻梁和前额部位使用冷敷，有助于刺激血管收缩，减缓出血。(来源：@科学辟谣 中国新闻网微博)