专家：自身修复能力下降 中老年人群更易罹患腰椎间盘突出症

中新网上海8月2日电 (陈静 何佳楠)上海冬雷脑科医院脊柱外科专家温超轮2日接受记者采访时表示，腰椎间盘突出的一个主要原因是民众年龄增长导致的腰椎间盘退行性改变。中老年人群发生椎间盘突出症的概率明显高于青壮年人群。

“髓核是乳白色半透明胶状体，组织中70%以上是水分，具有很好的弹性。在运动中，椎间盘起到减震、连接以及保证腰椎活动度的作用。”温超轮解释，但随着人的年龄增加，椎间盘髓核中所含的水分逐渐减少，受损伤后自身修复能力逐渐下降。

据悉，腰椎是连接胸廓和骨盆的骨性结构，是脊柱中负重最大的部位。脊柱状态好坏，直接关系身体健康和生活质量。 “长时间坐姿不正确，或长时间保持同一姿势；缺乏运动，导致腰部肌肉力量不足；过度劳累，使椎间盘承受过大的压力；急性损伤以及遗传因素等也是不可忽视的诱因。”温超轮介绍，尤其平时运动时，剧烈的撞击有可能会造成急性腰椎间盘纤维环撕裂，导致椎间盘突出。另外，职场人群工作压力大、生活方式不规律等，会加速腰椎间盘的退行性变化。

如何区分腰椎间盘突出症和腰肌劳损？温超轮表示，腰椎间盘突出的典型症状包括腰痛、下肢疼痛、麻木以及肌肉萎缩等。与腰肌劳损相比，腰椎间盘突出的症状更为严重，疼痛更为剧烈且常伴有下肢麻木等症状。

“如果你不仅腰痛，还经常腿部发麻，那就必须重视起来。如果长期忽视治疗腰椎间盘症治疗，可能导致脊柱侧弯、下肢神经及大小便功能损害等严重后果。”温超轮对记者介绍，对于腰椎间盘突出的检查，磁共振和X光是两种常用的方法。两者结合使用，可以大大提高诊断的准确性。据悉，磁共振主要用于观察椎间盘和神经情况，X光则侧重于骨头的检查。

如何治疗腰椎间盘突出？温超轮表示，药物治疗和手术治疗是两种主要手段。药物治疗包括止痛药、消炎药等，适用于症状较轻的患者。而手术治疗则通常在病情严重且无法通过药物和其他非手术方法缓解时进行，如微创手术和开放手术等。

这位专家为记者分享了一个病例，56岁的黄女士长期从事体力劳动。自2023年起，她频繁出现腰痛。起初，她并没有太在意。2024年以来，黄女士的病症已严重影响其日常行走及夜间休息。

“开始腰疼得厉害，我以为是干活太累了，就贴了膏药，还去药店买了药吃；后来腰痛得弯不下来，连带着整条左腿也发酸发麻，走路都成问题。”黄女士对记者说，“我站着不是、坐着也不是、躺着也不是，翻身都觉得痛苦。尤其到晚上，腰特别疼，根本睡不着。”根据腰椎磁共振检查结果，温超轮诊断她罹患腰椎间盘突出症。这位专家表示，黄女士的腰椎间盘突出症状已经很严重，常规治疗已经无法解决问题，需要手术。

脊柱外科团队为黄女士实施了微创手术——椎间孔镜下的腰椎间盘摘除术。手术在局部麻醉下进行，切口微小，不足1厘米。术后当天，黄女士的腰部、腿部疼痛感明显缓解，次日就能下地行走，目前整体恢复情况良好。

在采访中，这位专家表示，在预防腰椎间盘突出的发生和缓解症状方面，民众应保持正确的坐姿和站姿；避免长时间保持同一姿势或腰部不当用力；控制体重以减轻腰部负担；在注意腰部保暖避免受凉的同时，加强腰部肌肉的锻炼以增强其支撑力。