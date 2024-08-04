久坐会患“死臀综合征”吗

“医生，我的屁股是不是死了？”

“人活着，屁股怎么就死了呢？”

“死臀还能复活吗？”

最近，北京大学第三医院运动医学科副主任医师刘振龙总是能从患者口中听到一个新名词“死臀综合征”，伴随其而来的还有许多关于臀部健康的问题。

腰疼、关节疼可能由臀肌失活引起

刘振龙说：“‘死臀综合征’是对于臀部肌肉失活的一种很形象的说法，但没必要因为这个说法而太过恐慌。在医学上‘死臀综合征’也被称为‘臀肌失忆征’。由于久坐或相关运动减少，导致臀部肌肉长时间不工作，失去活性、萎缩。”

在刘振龙的门诊，许多来看腰疼、关节疼痛的患者可能是由臀肌失活引起的。可患者常常摸着自己的臀部疑惑，不疼又不痒，怎么会出问题呢？

殊不知，臀部肌肉作为身体的重要连接点，其力量和健康状况对于维持身体整体的平衡与稳定至关重要。“臀肌不仅影响到骨盆、腰椎和髋关节的稳定性，还与腰扭伤、腰肌劳损、骶髂关节炎及髋关节问题等多种疾病密切相关。加强臀部肌肉的锻炼和保养对于预防和治疗这些疾病具有重要意义。”

刘振龙向中青报·中青网记者解释，臀部共有7块主要肌肉——臀大肌、臀中肌、臀小肌、梨状肌、闭孔内肌、股方肌和闭孔外肌，它们紧密连接着躯干、骨盆与下肢，扮演着中转站和核心稳定器的角色。当臀部肌肉力量减弱或萎缩时，便会引发一系列健康问题。

首先，若臀部力量不均匀，骨盆的稳定性会受到影响，可能出现前倾、后倾甚至旋转等姿态问题。

其次，臀部肌肉的减弱还会影响腰椎的稳定性，导致腰椎小关节紊乱，增加腰扭伤和腰肌劳损的风险，严重时可能诱发腰间盘突出。

此外，臀部肌肉对于骶髂关节的稳定也至关重要。长期的臀部肌肉劳损或力量不足可能导致骶髂关节失稳，进而引发骶髂关节炎和疼痛。骶髂关节作为骶骨与髂骨之间的紧密连接，其稳定性又直接受到臀部肌肉状况的影响。

最后，臀部肌肉的力量不足还会对髋关节产生影响。髋关节的不稳定可能导致腹股沟区、大腿外侧甚至臀部的疼痛，长此以往可能发展为髋关节的关节炎。

“死”掉的臀肌还可以复活吗

“对于经常久坐的人群，比如每天坐两三个小时以上，臀部肌肉萎缩几乎是难以避免的。”

刘振龙观察到市面上一些根据人体工学设计的坐姿椅，“一些工具在一定程度上的确可以缓解久坐带来的不适，但真正要改善健康状况，还是得靠积极锻炼。‘死’掉的臀部肌肉是可以通过锻炼重新激活的。”

刘振龙介绍，通过健身，特别是针对臀肌的锻炼，如臀桥、深蹲(注意保持身体平衡，发力点集中在臀肌上)以及壶铃摇摆等动作，可以有效代偿并增强肌肉力量。这些动作能够刺激臀肌及周围肌肉群的收缩，促进肌肉纤维的激活与增长。

刘振龙建议每天进行适量锻炼，像是臀桥、深蹲、壶铃摇摆这些动作每天可练习3组，每组15个，根据个人情况适当调整。在锻炼过程中要量力而行，避免追求极限而受伤。

同时刘振龙还提醒，日常生活中，一些不良姿势也会影响臀部肌肉。因此，站立时应保持双脚均衡受力，避免长时间采用不良站姿、斜靠或“葛优躺”，这些姿势容易导致肌肉力量分布不均，引发不对称的肌肉问题。

不必纠结于拥有完美臀部

如何判断自己的臀部是否健康？刘振龙谈到，从医学角度讲，还是要从症状来看，如果没有发现因为臀部肌肉引起的腰疼、关节疼或是臀部疼痛，那就是没问题。

但现实中有很多人不仅希望臀部健康，还希望臀部美观。对此刘振龙表示，每个人的情况不同，不能强求。

“很多人会为臀部两侧的凹陷现象感到困扰。”臀部的形状由臀部骨骼、肌肉、脂肪共同决定。屁股位于骨盆上端和股骨之间。盆骨越宽越扁，骨盆和股骨之间的距离就会越短，有限的空间里，臀部肌肉就会显得越圆润饱满。若骨盆瘦长，骨盆和股骨之间的距离就会比较长，连接两端的臀部肌肉会自然出现一个明显的凹陷。

除了先天骨骼条件以外，臀部两侧的凹陷还与臀肌萎缩紧密相关，臀大肌的萎缩是导致这一外观问题的主要原因之一。“这种萎缩分为病理性与生理性两种。”

病理性的情况，如臀肌挛缩症，可能由先天性因素导致，臀肌局部存在纤维条索压迫，影响肌肉的正常发育和锻炼，形成类似瘢痕粘连的状态，限制了臀肌的功能，导致萎缩和凹陷。后天性因素如频繁在臀部注射药物(尤其是儿童时期)，对于那些具有瘢痕体质的人来说，注射可能导致局部出血和瘢痕粘连的形成，同样会引发臀肌萎缩和凹陷。

臀肌挛缩症对患者的影响程度各异，有些患者可能伴随有弹响髋的症状，如难以跷二郎腿或下蹲时受限，需要采取特定的姿势(如分开双腿)或听到关节弹响才能完成下蹲动作。

刘振龙说：“病理性的臀肌挛缩仅通过锻炼来改善，效果可能有限。若是属于生理性的肌肉问题，通过适当的锻炼可以得到有效改善。因此，要根据具体原因(生理性或病理性)采取适当的措施，包括锻炼和可能的医疗干预，以改善臀部形态和功能。”

刘振龙提醒公众放平心态，不必纠结于是否拥有完美的臀部。无论是想要臀部饱满还是健康，都要从减少久坐时间、增强臀部肌肉锻炼开始。

中青报·中青网见习记者 谭思静 记者 齐征