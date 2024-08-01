治理假健康证的“检察样本”值得借鉴

持有健康证方可上岗，是从事餐饮等行业的硬性要求。北京市西城区人民检察院（以下简称“西城检察院”）在办案过程中发现，部分嫌疑人主动联系相关经营场所，为从业人员伪造健康证及体检报告单。有的嫌疑人甚至伪造了健康证的核验网站，在一些检查中蒙混过关。（7月31日《中国青年报》）

载有餐饮服务人员体检结果的健康证，既关系着群众“舌尖上的安全”，也关系着公共卫生防疫，重要性不言而喻。然而，近些年来，购买、使用假健康证问题点多面广，给监管带来不小的阻力。北京、浙江等地的市场监管部门曾对假健康证采取过治理行动，但该顽疾尚未得到根治。

西城检察院发现餐饮等行业存在部分从业人员购买、使用假健康证的情况后，探索建立了伪造证照行政监管大数据法律监督模型，及时开展类案监督，有助于推动健康证明领域长效治理。这是检察机关探索治理假健康证的成功样本，值得其他地方检察机关和有关部门借鉴。

首先，检察机关通过明察暗访了解到健康证办理难点。虽然有关文件明确自2023年起相关从业人员可免费办理健康证，但依然有人购买假证，其中一个重要原因是正规的健康证办理“太慢”。由于体检要排队，而且3-5天甚至等更长时间才能拿到结果，部分餐饮服务人员由于等不起或是不想等，就选择购买使用假证。

其次，检察机关通过大数据比对来破解健康证治理“堵点”。针对办证难和监管漏洞，西城检察院探索建立了新的监督模式，通过线索筛查，向相关行政机关、检察机关移送线索，对伪造、买卖、使用假证行为进行全域全链条治理，既查实处罚违规商户，又督促持假证者体检。

西城检察院在采取有效对策前先了解原因，做到有针对性地解决问题。在解决问题时，既利用大数据技术进行筛查，又通过移交线索督促行政机关等依法处置，还对提供办证中介服务的不法人员追究刑责。如此，伪造、买卖、使用假健康证的人员均受到了相应的整治。其中，督促持假证者体检后办理真证，体现了柔性执法，兼顾了力度与温度。

事实上，在治理假健康证方面，其他地方也可以像西城检察院一样有更大作为。比如，针对体检办理健康证时间过长、成本过高的问题，相关部门不妨督促体检机构开通绿色通道，缩短排队时间和结果等待时间。只有“免费办证+高效办证”相结合，才能进一步压缩假证的生存空间。

此外，弥补监管漏洞也是遏制假健康证的有效办法。由于城市尚未建立统一的健康证明数据库，使行政机关在检查时也会有分不清真假的时候，这就给了假证蒙混过关的机会。再如，不同医院发放的健康证明形式不统一，以及对核验网站治理不到位，这些都加大了识别假证的难度。因此，健康证打假需要早日堵上这些监管漏洞，统一健康证核验形式，形成共治局面。

根据《食品安全法》，从事接触直接入口食品工作的食品生产经营人员应当每年进行健康检查，取得健康证明后方可上岗工作。《公共场所卫生管理条例》也有类似的规定。而要让这些法律法规落地，需要有关部门主动作为，从难点堵点入手，借助大数据等技术，对假健康证形成有效打击。