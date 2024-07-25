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人民优选来了

“胖友”之光or瘦身噱头？打开轻食的正确吃法

2024年07月25日08:39 来源：人民网

随着轻食概念的流行，人们对轻食的理解也五花八门。很多人对轻食没有正确的认识，只是一味的在热量上做减法，反而造成营养摄入不均衡。一份健康又营养的轻食应包括哪些食材呢？

人民优选来了——

本期指导专家：中国营养学会会员、注册营养技师杨可。

(责编：乔业琼、高雷)




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