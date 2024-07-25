为什么被蚊子咬后会越抓越痒？

在炎炎夏日，当你沉浸在梦乡，或在户外享受微风时，总有一些“不速之客”——蚊子，它们似乎对我们的血液情有独钟。

北京主汛期来临，降水量明显增多，加上气温较高，正是北方一年中蚊子繁殖的阶段，我们被蚊子叮咬的概率也会随之增多。今天，我们一起来了解一下，如何预防蚊子送“红包”。

不速之客源自何方

蚊子对潮湿的地方情有独钟，它们的繁殖通常在静止的水中进行，比如池塘、湖泊、积水的容器等。蚊子是典型的完全变态发育的昆虫，幼虫阶段的蚊子被称为孑孓（jié jué），它们在水中度过童年，通过鳃呼吸，并通过成蛹实现羽化成虫。

蚊子广泛分布在全球各地，除了极地地区外，几乎每个角落都能找到它们的身影。自然界中的蚊子幼虫的适应能力是极强的，它们偏好湿润环境，不“娇气”也不挑食，水中的细菌和单细胞藻类就能成为它们享用的美食。

此外，蚊虫孳生地还包括河道、工地、闲置地、下水管井、楼房屋顶、露天游泳池、室外闲置的各类积水容器等，以及地下车库集水井、储水池、花盆托盘、水生植物等室内孳生地。

因此，我们家里的植物托盘，甚至是你遗忘在角落里的饮料罐，都可能成为雌蚊子的产卵地和 “度假村”。因此，做好各类环境中水的管理能有效降低蚊子密度，家中养花草、养鱼的水最好每7天更换一次，房屋前后如果有瓶瓶罐罐，应当翻倒放置或直接丢弃，避免积水。

被蚊子叮咬后不要过度抓挠皮肤

当蚊子叮咬时，会使用特殊的口器刺穿人体皮肤来吸血，准确地说，蚊子是依靠我们的血压来获取血液的，同时，它还会将其含有抗凝血和麻醉成分的唾液注入我们的皮肤。

而被蚊子叮咬后产生肿块和瘙痒，就是因为我们对蚊子的唾液产生了过敏反应。这是由于蚊子的唾液注入人体后，我们的免疫系统会迅速识别，主要是肥大细胞会释放一种名为组胺的物质，产生炎症反应，导致皮肤表面形成蚊子包并产生刺痒的感觉。

蚊子唾液对神经的刺激，会促使我们想要抓挠被叮咬的区域。如果持续抓挠，会进一步刺激神经末梢，导致身体释放更多的组胺，形成一种“越挠越痒”的恶性循环。同时会造成细胞间的胞外基质中的胶原蛋白等蛋白质纤维的进一步断裂，加重水肿。

此外，如果一不小心抓破了皮肤，还会增加感染的风险。

因此，建议大家被蚊子叮咬后，不要过度抓挠皮肤，可以选择在叮咬处冷敷或者涂抹抗组胺的药膏，以便迅速降低红肿皮肤组织的温度，收缩毛细血管，减轻炎症反应。如果出现较大的皮肤组织鼓包，患处皮肤红肿明显，上述处理未见消退，应及时就医治疗。

收下这些防蚊“护身符”

我们该如何避免蚊子叮咬呢？以下是一些防蚊小贴士：

隐形斗篷：首先，尽量选择长袖衣服和长裤。蚊子无法刺透编织紧密的衣服，许多合成纤维（尤其是高科技运动服）往往编织得足够紧密，能有效阻止蚊子喙的刺入，为皮肤建立一道物理屏障。

另外，也可以选择编织紧密的浅色衣服。蚊子会利用它们的视觉功能在白天寻找食物来源。由于它们飞得离地面非常近，因此蚊子倾向于寻找与地平线形成鲜明对比的物体来确定觅食目标。

魔法屏障：其次，避蚊胺（DEET）是一种传统的驱蚊成分，它是针对蚊子凭借动物呼出的二氧化碳来找到吸食的血源的原理，广泛应用于各种驱蚊产品中。它通过阻断蚊子的二氧化碳受体来起到驱蚊的作用。可以选择将不超过30%的避蚊胺涂擦在脚踝、肘部、手腕、前额及其他皮肤较薄且容易受到蚊虫叮咬的部位。

种植可以驱蚊的植物，如香茅、薰衣草、柠檬草、万寿菊和罗勒等植物足够多，也能起到一定的驱蚊作用。

科技辅助：还可以采用蚊帐和电蚊拍等驱蚊物品，让蚊子无处藏身。但要注意的是，电蚊拍虽好，使用也要当心，它也会“咬人”。电蚊拍使用后，要确保关闭电源，并将其放置在儿童无法触及的地方。