北京市建成422个一刻钟便民生活圈

本报讯（记者 李佳）在7月24日召开的“迎接新中国成立75周年”系列主题新闻发布会“北京培育建设国际消费中心城市三周年”专场上，市商务局局长朴学东介绍，培育建设国际消费中心城市以来，北京以扩大内需改善民生为导向，持续增强消费对经济发展的基础性作用，目前，北京的城市竞争力排名、世界500强企业总量、服务业增加值、离境退税商店数量、国际国内航班直达城市数量等多项指标居全国首位。目前累计认定老佛爷、星巴克等26家消费类跨国公司地区总部，累计吸引了3700多家首店落地北京。北京的中华老字号达到137家，北京老字号达到259家。北京加快打造国际美食之都，已培育11条数字化餐饮街区、26条“深夜食堂”特色餐饮街区。

北京消费地标供给也不断优化扩容，2021年以来，全市新开商业面积超400万平方米。到2025年，全市将建成856个一刻钟便民生活圈，目前，一刻钟便民生活圈已建设验收422个，服务1930余个社区、840余万居民。

多元消费业态融合已成为消费新趋势。北京推动古北水镇国际休闲旅游度假区入选国家级旅游度假区，实现“零”的突破，全市5A级景区达到10家；300余条“漫步北京”线路、300个网红打卡地，为市民和游客提供高品质旅游休闲目的地；北京已成功申办2027年世界田联田径锦标赛、2029年世界泳联世锦赛等国际顶级赛事，国际体育组织赛历赛事规模和赛事等级均居全国第一。

在营造便利开放的消费环境方面，北京率先设立全国首家境外来宾支付服务示范区。目前，本市重点商圈、景点、4星级以上酒店等外卡POS机布放覆盖率已超95%。今年上半年，北京接待入境游客165.8万人次，同比增长2.6倍。目前，北京市离境退税商店已超过1000家，居全国首位。全市已设立5个跨境电商监管现场，京东、易单网等重点跨境电商企业在全球近30个国家和地区设立了约100个海外仓。

“下一步，我们将深入贯彻落实党的二十届三中全会精神，充分利用国内超大规模市场优势，挖掘内需潜力，发挥好消费的基础作用，推动北京国际消费中心城市建设向更高水平发展。”朴学东表示，北京将进一步调结构、转方式、提质量、强链条、增效益、优环境，加快建立商品消费比较优势，积极拓展消费增长发展空间，推动消费领域内外贸一体化发展。

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“京城十二令”活动发布 月月不同邀您玩转北京

昨日的发布会上，市商务局还发布了“京城十二令”月度精品活动。该活动在北京消费季、大戏看北京、漫步北京等活动品牌基础上，推动全年活动主题化、品质化，以“京彩四季”为总活动主题。

“‘令’字从时令角度，体现日新月异；从词牌、曲牌角度，体现京城文化底蕴。”市商务局局长朴学东介绍，“京城十二令”分别为：1月“祈福令·福满京城”，2月“春礼令·年味京城”，3月“时尚令·首秀京城”，4月“赏花令·花满京城”，5月“文博令·博览京城”，6月“漫步令·游览京城”，7月“美食令·寻味京城”，8月“亲子令·暑至京城”，9月“悦动令·盛事京城”，10月“国潮令·秋韵京城”，11月“惠享令·优选京城”，12月“冰雪令·炫动京城”。

暑期到来，市民和游客可以体验哪些活动？朴学东介绍，7月，北京围绕“美食令·寻味京城”主题，以食为媒，打造北京国际美食荟，推出“美食·享”“美食·游”“美食·赏”3个板块，围绕本土美食、国际美食、美食地图、美食路线等10个方面，集中开展近80场餐饮活动，重点举办北京国际燕京啤酒文化节、簋街不夜节、消夏丰味美食节、京西深夜食堂节等美食体验活动。

今年8月，北京将围绕“亲子令·暑至京城”主题，结合夜间消费需求，发布新一批“夜京城”特色地标、打卡地、生活圈等夜间消费新场景，引导各类市场主体开发特色夜购、夜游、夜食、夜动项目。同时，启动北京奥运城市体育文化节、“8·8”体育消费节、全球首发节奥运主题专场等系列活动，覆盖衣、食、住、行、游、购、娱等多元业态。

9月，北京将围绕“悦动令·盛事京城”主题，依托在京举办的重大展会、体育赛事和论坛等盛事，联动全市商业、文旅、体育等领域市场主体，开展系列促消费活动，释放消费活力。