医保各项工作总体平稳有序（大数据观察）

数据来源：国家医保局

制图：张芳曼

国家医保局7月25日发布《2023年全国医疗保障事业发展统计公报》。公报显示，2023年，中国特色医疗保障制度持续完善，管理服务提质增效，医保制度运行总体平稳，群众待遇巩固完善，基金运行安全可持续。

基本医疗保险运行安全稳健，参保人员待遇享受增长较快

截至2023年底，全国基本医疗保险参保133389万人，其中，职工基本医疗保险参保37095万人，比上年增加852万人，增长2.3%；城乡居民基本医疗保险（以下简称“居民医保”）参保96294万人。

基金收支方面，2023年，全国基本医疗保险（含生育保险）基金总收入33501.36亿元，全国基本医疗保险（含生育保险）基金总支出28208.38亿元，2023年统筹基金当期结存5039.59亿元，累计结存33979.75亿元。

其中，职工医保基金（含生育保险）收入22931.65亿元，比上年增长10.3%。基金（含生育保险）支出17750.73亿元，比上年增长16.4%。

2023年，居民医保基金收入10569.71亿元，支出10457.65亿元，当期结存112.06亿元，累计结存7663.70亿元。

待遇享受方面，2023年职工参保人员待遇享受达25.3亿人次，比上年增长20.2%。其中，普通门急诊21.8亿人次，门诊慢特病2.7亿人次，住院0.8亿人次。此外，享受药店购药23亿人次。

2023年，职工医保参保人员住院率21.86%。其中，在职职工住院率为11.93%，退休人员住院率为49.02%。次均住院费用为12175元，次均住院床日9.8天。职工医保参保人员医药总费用19879.79亿元，比上年增长21.3%。职工医保住院费用目录内基金支付比例84.6%。

2023年，参加居民医保人员享受待遇26.1亿人次，比上年增长21.1%。其中，普通门急诊20.8亿人次，门诊慢特病3.4亿人次，住院2亿人次。次均住院费用7674元，居民医保参保人员住院率为20.7%，次均住院床日8.8天。2023年，居民医保参保人员医药费用19581.56亿元，比上年增长19.4%。居民医保住院费用目录内基金支付比例68.1%。

同时，生育保险制度保障功能持续发挥。公报显示，2023年，全国参加生育保险24903万人，比上年增加282万人。享受各项生育保险待遇2834万人次，比上年增加1065万人次，比上年增长60.2%。

公报显示，医疗救助托底功能持续增强。2023年，全国医疗救助支出746亿元，医疗救助基金资助8020万人，参加基本医疗保险，实施门诊和住院救助15340万人次。2023年，中央财政安排医疗救助补助资金297亿元。全国纳入监测范围农村低收入人口参保率稳定在99%以上。各项医保综合帮扶政策惠及农村低收入人口就医1.86亿人次，减轻农村低收入人口医疗费用负担1883.5亿元。

谈判降价和医保报销当年累计减负近2300亿元

公报显示，《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2023年）》收载西药和中成药共3088种，其中，西药1698种，中成药1390种，另目录含中药饮片892种。2023年调整中新纳入药品126种。

自2018年国家医保局成立以来，连续6年开展医保药品目录动态调整，累计744种药品新增进入目录范围。2023年，协议期内谈判药品报销2.4亿人次，通过谈判降价和医保报销，当年累计为患者减负近2300亿元。

2023年，开展第八批、第九批国家组织药品集采，涉及80种药品，平均降价57%。开展第四批国家组织人工晶体及运动医学类耗材集采，平均降价70%。截至目前，共开展九批国家组织药品集采，覆盖374种药品，开展四批国家组织高值医用耗材集采，覆盖冠脉支架、人工关节、骨科脊柱类耗材、人工晶体和运动医学类耗材等大类。

医保支付方式改革方面，截至2023年底，全国384个统筹地区开展了按病组和病种分值（DRG/DIP）付费，其中，开展DRG付费的城市190个，开展DIP付费的城市192个，天津、上海两个直辖市DRG和DIP并行付费。

2023年，启动挂网药品价格治理，开展统一挂网药品价格数据信息规范工作，强化药品价格常态化管理监督，有序推进医疗服务价格改革试点，稳步加快医疗服务价格动态调整，全年各省新增医疗服务价格项目合计达到1900余项。

异地就医就诊人次持续增加，医保基金监管更加有力

公报显示，2023年，全国普通门急诊、门诊慢特病及住院异地就医2.43亿人次，其中，职工医保异地就医1.61亿人次（包括省内异地就医1.01亿人次，省外异地就医0.6亿人次），居民医保异地就医8214.36万人次。全国普通门急诊、门诊慢特病及住院异地就医费用7111.05亿元。

公报显示，医保基金监管更加有力。2023年，全国医保系统共检查定点医药机构80.2万家，处理违法违规机构45.1万家；处理违法违规人员32690人。2023年，追回医保基金186.5亿元。2023年，国家医保局组织飞行检查34组次，查出涉嫌违法违规资金9.2亿元。在被检查医药机构中，通过协议处理拒付及追回资金134.07亿元，收取违约金14.47亿元。拒付或追回资金涉及定点医药机构19.87万家。

另外，公报显示，长期护理保险试点稳步推进。2023年，49个试点城市参加长期护理保险人数共18330.87万人，享受待遇人数134.29万人。2023年基金收入243.63亿元，基金支出118.56亿元。长期护理保险定点服务机构8080家，护理服务人员30.28万人。

《 人民日报 》（ 2024年07月26日 07 版）