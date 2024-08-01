《中医药标准化行动计划（2024—2026年）》发布

31日，在国家中医药管理局举办的《中医药标准化行动计划（2024—2026年）》（以下简称《行动计划》）新闻发布会上，该局政策法规与监督司司长朱桂表示，标准决定质量，“标准化”不仅可以最大程度降低看中医、用中药的风险，也有助于“传承精华、守正创新”。

朱桂表示，当前，我国已有3000多项中医药标准。此次《行动计划》坚持统筹协调、需求导向、质量优先、应用为本的原则，扬优势、补短板、激活力，部署20项具体任务及25项专栏任务，对现有标准体系再“升级”，是今后一段时间开展中医药标准化工作的行动指南。

科技日报记者了解到，《行动计划》推出了一系列创新举措。朱桂介绍，一是优化中医药标准体系总体布局。《行动计划》要求围绕中医、中西医结合、针灸、少数民族医药等，制定与颁布《中医药标准体系表》，建立中医药国家标准、行业标准项目库，明确中医药标准制定的优先级。

二是加强重点领域中医药标准供给。坚持需求导向和质量优先原则，围绕中医药事业发展对标准提出的需求，在中医健康服务、中药质量提升和产业高质量发展、中医药信息化、智能化等领域，开展重点领域标准的制修订。

三是推动中医药标准与科技创新互动发展。夯实中医药标准科研基础，利用科技创新助推标准水平提升，推进中医药标准化方法、原理创新，推动中医药标准化工作向数字化转型，不断提升中医药标准数字化程度。同时，还要推进中医药标准国际化。

会上，全国中医标准化技术委员会主任委员、中国工程院院士张伯礼在回答记者提问时表示，当前我国中医药标准体系构建已初步完成，接下来要推进标准由数量规模转向质量效益。要完善标准体系的框架，持续优化中医药标准结构，提升高质量标准的供给效率。同时，加大对中医药标准制修订力度。标准也要不断与时俱进，中医药的标准制定要和数字化技术深度融合，要健全标准制定机制、重视标准应用等。

“相信在标准引领下，‘中华瑰宝’将焕发璀璨光芒。”张伯礼说。