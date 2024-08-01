陪诊服务需加强监管（纵横）

近年来，帮助患者挂号、排队、取药和检查报告、与医生沟通，陪患者做检查的陪诊师快速兴起，一些专业护士也加入其中。在缓解部分人群就医难题的同时，也有人对此抱有审慎态度，认为陪诊行业鱼龙混杂，个别人可能借此行“医疗黄牛”之实。

随着社会的快速发展和人口老龄化的加剧，陪诊行业应运而生，为患者群体提供了及时帮助和辅助服务，同时还在情感上给予了他们必要的支持和陪伴。一定程度上，陪诊师的角色不仅仅是简单的“跑腿”，也是医患之间的沟通桥梁。然而，处于发展初期的陪诊行业也暴露出不少问题。个别人利用陪诊师的幌子进行非法挂号、倒卖号源等违规行为。这不仅损害了患者的利益，也严重影响了医疗秩序和陪诊行业的声誉。

为促进陪诊行业的良性发展，加强监管显得尤为重要。相关部门应明确陪诊行业的监管主体和具体责任，制定详细的行业规范和标准，确保陪诊服务质量和患者安全。同时还应建立完善的投诉受理和责任追究机制，对违规行为进行严厉打击，以儆效尤。此外，应加强对陪诊师的培训和考核，提高其专业素养和服务水平。

鼓励具有医疗背景的人员加入陪诊队伍也是一个值得考虑的发展方向。退休护士等专业人士具有丰富的医疗知识和实践经验，他们的加入将大大提升陪诊服务的专业性和可信度。此外，通过建立行业信用评价体系，公开透明地展示陪诊机构和人员的服务质量和用户评价，可以有效提升整个行业的社会公信力。

陪诊行业的兴起是社会发展的产物，满足了患者在就医过程中的实际需求。只有完善行业规范、提高服务质量、打击违规行为，才能让陪诊师真正成为患者就医路上的得力助手。

（摘编自《吉林日报》）

《 人民日报 》（ 2024年08月01日 05 版）