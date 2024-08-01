直播预告：预防高血压 让科普先行

高血压病是一种常见病、多发病，严重威胁着人类健康，而做好高血压的科普与预防显得尤为重要。8月2日10:00-11:00，安徽医科大学第一附属医院全科主任医师陈洁霞作客“人民好医生”直播间，为你讲讲高血压的那些事，欢迎届时收看。

专家介绍

陈洁霞，安徽医科大学第一附属医院主任医师，医学博士，副教授，硕士生导师，全科基地主任，安徽省全科医疗质控中心副主委，安徽省住院医师规范化培训质量控制全科专业组组长，中华全科医学继续教育学院委员，海峡两岸医药卫生交流协会国际医疗与特需服务专业委员会委员，海峡两岸医药卫生交流协会全科分会委员，中国医药教育协会心血管内科专业委员，中国女医师协会健康管理专业委员会常务委员，安徽省老年医学学会理事，安徽医科大学全科医学系常务委员，安徽省预防医学会心血管疾病预防与控制专业委员会常务委员，安徽省健康服务业协会老年与高血压健康管理分会常务委员，安徽省康复医学会理事，安徽省医师协会高血压专业委员会委员，《中国临床保健杂志》编委，《中国全科医学》杂志青年编委，《安徽医学》和《安徽医药》审稿专家。

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