中医药各类标准已达3000多项

本报北京7月31日电 （记者杨彦帆）31日，国家中医药管理局召开新闻发布会，介绍《中医药标准化行动计划（2024—2026年）》及中医药标准化工作进展。记者从会上获悉：我国已有中医药各类标准3000多项，适合我国中医药发展的标准体系框架已基本建立。

国家中医药管理局政策法规与监督司司长朱桂表示，近年来，我国紧紧围绕遵循符合中医药发展规律，传承精华、守正创新，形成了以中医药国家标准、行业标准、地方标准、团体标准及中医药国际标准为主要内容的标准体系。适合我国中医药发展的标准体系框架已基本建立。

在中医药国家标准方面，市场监管总局已制定中医药推荐性国家标准77项，包括《中医病证分类与代码》《中医临床诊疗术语》《针灸学通用术语》等；指导性技术文件12项，包括儿科、外科、皮肤科等《中医技术操作规范》，主要涉及中医药术语、符号、技术规范等基础通用要求。

此外，已制定中医药行业标准10项、中医药地方标准1000余项、中医药团体标准2500余项。在中医药国际标准方面，国际标准化组织中医药技术委员会（ISO/TC249）已发布中医药国际标准112项，包括中医术语类、医疗器械类等内容。

在实施普及和执行应用方面，截至2024年5月18日，推荐性国家标准《中医病证分类与代码》已纳入二级、三级中医类医院绩效评审指标，2271家中医类医院使用，其中，中医类三级医院724家，中医类二级医院1547家。这对于规范中医临床诊断、提升医疗管理水平、加强中医病案管理、推进中医药信息化建设、促进中医药学术交流和进步等具有重要意义。

国家中医药管理局31日发布《中医药标准化行动计划（2024—2026年）》，部署了20项具体任务及25项专栏任务，提出了推动中医药标准化高质量发展的系列创新性举措，是今后一段时间开展中医药标准化工作的行动指南。

《 人民日报 》（ 2024年08月01日 14 版）