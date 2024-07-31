专家解答：高温下户外工作者如何科学防暑？

夏季炎热，交警、建筑工人、外卖快递员、环卫工人等无数户外工作者头顶烈日、脚踩热土，接受着烈日的“烤”验。近日，围绕高温下户外工作者应如何科学防暑的话题，人民好医生客户端邀请首都医科大学附属北京医院急诊科主任医师、国际医疗部主任杨军就相关问题进行解答。

警惕高温高湿环境 户外工作者应科学防暑

杨军首先科普了中暑的几种类型：中暑分为先兆中暑、轻度中暑、重度中暑三类。其中，先兆中暑者会出现头晕头痛、无力、呕吐等表现，脱离高温高湿环境、休息一下即可恢复；轻度中暑患者会在先兆中暑基础上出现心悸、脸色干红或苍白、注意力涣散、动作不协调等症状，脱离高温高湿或密封环境，把中暑者衣袖打开散热并饮用清凉饮料补充水分，几小时内即可恢复；重度中暑患者分为热痉挛、热衰竭、热射病三种类型，会发生痉挛、晕厥、衰竭、休克等情况，其中热射病属于较为严重的中暑类型，可能会造成不可逆转的神经功能损伤。“除高温高湿环境以外，封闭、空气流通不佳的室内也容易中暑。”他补充说。

面对炎炎烈日，户外工作者应如何科学防暑？杨军建议，一是在高温高湿环境下，要穿宽松、吸汗性强、浅色衣服，减少皮肤裸露程度、涂好防晒霜，避免阳光直射，还需要随身携带水或必要的防暑降温药品，工作时间也尽量规避上午10点至下午4点这一阳光强烈的时段；二是重体力工作、高强度运动也要尽量避开上述时段，选择相对清凉的清晨、傍晚；三是在工作过程中，出现中暑症状后要及时到阴凉、通风处休息缓解，运动后不要马上喝冷饮或进入温度极低的空调房，以免造成身体不适。

常备防暑食物药物 不同人群应有不同选择

杨军也从饮食和用药两个方面给出了防暑建议。在饮食方面，他建议夏季要尽量清淡饮食，常食绿豆汤、酸梅汤、西瓜、黄瓜等消暑食物，保障足够的蛋白质、维生素摄入。普通人可以多吃些水果补充维生素，糖尿病患者可选择多吃蔬菜、鸡蛋、瘦肉等。对于夏季人们爱喝冷饮、爱吃凉食的情况，杨军认为，清凉过夏但不可过度贪凉，尤其剧烈运动后不能马上喝冰箱里拿出来的凉饮，以免造成肠胃不适。

药物方面，杨军建议家中可以常备藿香正气口服液、十滴水、人丹等防暑药物，如果出现先兆中暑、轻度中暑时可通过内服方式，调理肠胃，缓解头晕、恶心、呕吐、头痛等症状。同时，他特别提醒，“藿香正气水、十滴水都含有酒精，司机、高空作业者等职业人群，在挑选防暑药物时可选择藿香正气口服液等不含酒精的药物。此外，不建议孕妇、婴幼儿、老年人、肥胖人群等服用含酒精的防暑药物。同时，人们在选择及服用药物时，一定要仔细阅读适应症及禁忌事项，必要时前往医疗机构咨询。”杨军说。

重点人群注意防暑 救助中暑人应科学得当

“一老一小”、肥胖、酗酒、既往基础病史等人群自身热调节机制较弱，且老年人渴感迟钝，容易在相关环境内发生中暑。杨军说：“除了户外工作者，中老年朋友、婴幼儿、孕妇、基础病患者等人群也尽量不要在高温高湿环境下过多停留，非必要不在高温时间内外出，外出时也需要做好防护，以免中暑。”

“如果身边有人中暑后出现肌肉痉挛、脸色苍白、汗液减少、体温升高、意识模糊、恶心呕吐等症状且不能缓解时，一定要及时拨打120求助。打完120后，也要对中暑患者进行凉敷降温、脱衣散热等措施，并让患者平躺、脸偏向一边，心搏骤停时也要及时进行心肺复苏。”杨军呼吁，关注在高温高湿环境下的中暑风险，一旦发现有人中暑，要科学地予以帮助。