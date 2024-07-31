专家解答：夏季应如何健脾祛湿？

湿是中医“风寒暑湿燥火”六气之一，会影响人体的气血运行及脏腑的功能状态。那么人体内的湿气到底从何而来？湿气会对人体造成哪些影响？夏季应如何健脾祛湿？近日，针对夏季健脾祛湿的话题，人民好医生客户端邀请首都医科大学附属北京中医医院首席专家、消化中心主任张声生就相关问题进行解答。

湿气影响全身 应科学健脾祛湿

近年来，随着生活方式的改善、饮食结构的变化、中医养生知识的普及，“祛湿”仿佛成为一种风潮，祛湿药食也非常流行。那么，如何看待“祛湿”这件事儿呢？

张声生解读说，中医把“湿”分为内湿和外湿。在夏天里，外湿一方面是天暑下迫、地湿上蒸，气候潮湿闷热时“湿邪”易侵入人体造成湿气阻滞。另一方面外湿还可以通过“吃”进来，例如过多食用肥甘厚腻、生冷食物和吸烟等；内湿则多为脾胃运化水湿功能失常时产生，湿邪聚积于体内，就成了一种致病因素，影响机体健康。

关于吃辣椒会不会祛湿？张声生提醒说，少量吃辣椒，可以通过排汗的方式祛湿气。但过多食用辣椒会影响脾胃功能，辣椒的燥热跟“湿”结合就易形成湿热。祛湿方法要科学、正确，不正确的祛湿也可能会伤害身体。

湿气会有怎样的表现？张声生举例说，头重如裹、身似灌铅、四肢酸懒、身重而痛、关节屈伸不利、胸中郁闷、脘腹胀满、腹痛腹泻、恶心欲吐、食欲不振、大便不爽、舌苔厚腻、浑身黏腻、白带偏多、湿疹、长痘出油等均有可能是湿邪为病的症状。总而言之，湿气可概括为湿性“粘滞、重浊、趋下而行”三大特征。

针对内生的湿气，中医强调从调理脾胃这一根本入手。因为脾胃乃湿气生成与运化之关键脏腑，当夏季来临，人们常感皮肤黏腻、腹泻频发、口中黏腻、食欲减退、腹部胀满乃至恶心不适，这一系列症状无不与湿气过重导致脾胃功能受损密切相关。因此，通过调理脾胃，恢复其正常运化水湿的能力，是有效缓解乃至消除湿气所致不适的关键所在。

夏季祛暑除湿 要选对藿香正气

常见的祛湿方法有很多，张声生说，散热本身就是“排湿”，建议大家在夏季要穿薄、透的衣服，以做好自身散热；夏季不动反而不利于排湿，所以适当运动，出汗有益于排湿；除了运动有度，还要做到饮食有法，建议食用莲子、荷叶茶、绿豆、红豆、冬瓜等健脾、清热、祛湿的食物。此外，市面上也有很多祛湿去暑的药物，例如藿香正气口服液、十滴水、人丹等药物，可有助于祛暑除湿、缓解苦夏症状。

“藿香正气是一个古方，专为内有湿滞、外感风寒设计。与大众印象中不同的是，藿香药性不仅不‘凉’不‘寒’，还偏温，独以芳香化湿见长。在潮湿的南方，藿香以其独特芳香，有效化解湿气，提神醒脾，实现全面祛湿功效，藿香可以实现化湿、醒脾、祛湿效果。”张声生说。

张声生说，藿香正气不只是大家常常理解的单一解暑的药，它除了解暑，还能解决体内湿滞积聚、外感风寒所致诸症。夏日感冒，无论是头痛头晕，还是夜晚受寒导致的腹部不适，乃至贪凉食冷后引发的恶心欲呕、腹泻腹胀，均可以使用藿香正气。

“藿香正气药物目前市面上有口服液、水和胶囊等类型，其中藿香正气水内含有酒精，老年人、婴幼儿、孕妇等特殊人群和开车人群、高空作业工作者等职业人群应尽量避免服用，可选择无酒精的藿香正气口服液；此外，吃头孢、抗生素的人群也不能服用含有酒精的药物，以免出现一定风险。”

张声生说，藿香正气系列不同制剂的成分会略有区别，但本身方子成分基本是一样的。所以人们在选择及服用药物时，一定要仔细阅读适应症及禁忌事项，根据各自的情况去选用，必要时前往医疗机构咨询。

注重夏季养生 莫让“贪凉”伤身体

夏季炎热，很多人都喜欢“贪凉”以解暑热。张声生提醒大家，从温度较高的室外猛然进入温度较低的室内，容易造成体温调节紊乱，且长时间待在空调房易造成“空调病”和增加呼吸道疾病、关节疼痛风险，建议大家适当纳凉，但不要过度贪凉；炎热夏季下吃冷食冷饮犹如将烧红的铁块放入冰水中，容易诱发应激性胃溃疡、心脑血管疾病等，因此不建议过多、过急饮用冷食冷饮；夏季出汗多，补水是好事，但注意夏季喝水不是“越多越好”。夏天每日合适的饮水量受多种因素的影响，一般建议每人每天水的摄入量在2000-3000毫升左右。

最后，张声生给大家分享了几个夏季养生小技巧：“一是适当运动，促进机体正常代谢；二是保证充足睡眠，保障机体良好状态；三是适当丰富饮食，保持电解质平衡；四是保持良好心态，促进身心愉悦。”