左石：精益化运营管理 助力实现公立医院高质量发展

“近年来，各级公立医院都非常重视国家医改要求，朝着高质量发展方向努力，在运行效率、医疗质量、医教研协同以及患者、员工的满意度方面都有了很大提高。”近日，贵州医科大学附属医院院长左石在做客人民好医生客户端时，围绕公立医院高质量发展相关话题，进行了经验分享。

立足政策指标 推进高质量发展

公立医院是我国医疗服务体系的主体。“当前，实现高质量发展，是公立医院不懈奋斗的目标。”左石认为，医院除了要跟进、集中学习《关于公立医院高质量发展的指导意见》等政策文件外，还要结合医院实际情况制定相应措施。

在技术创新方面，以外科为例，要加强微创手术、器官移植、机器人手术技术的应用发展；在就医服务方面，要重视患者就医体验的提升，可通过“提前预约”等方式，减少患者排队等待时间，优化服务流程；在管理举措方面，医院可以安排相关职能部门定期调研并汇报，针对所发现的问题，及时梳理并要求相应部门去解决。

学科“好不好” 人才是关键

学科建设是公立医院高质量发展至关重要的环节，对医院的整体实力、科研水平和医疗质量有着非常重要的影响。结合医院管理实践经验，左石认为，医院发展“好不好”，关键在于学科水平。而学科“好不好”，取决于学科人才质量。推动学科高质量发展，学科带头人非常重要，为此，医院制定出台了科主任“任期制”、主诊医师“负责制”等。

左石介绍说，为进一步加强医院学科建设，医院设置专项资金支持人才培养、人才引进、科研实施、教学推进、新技术引进等。在人才培养方面，实行“请进来”和“送出去”机制。“为加强人才引进力度，医院除了每年拨款‘请进来’高学历、高层次人才外，还会把人才‘送出去’，送到国内权威三甲医院甚至海外，让他们去进修、学习、交流。”左石说。

加强信息化建设 提升就医体验

近年来，以AI、大数据、云计算、物联网等为代表的新兴技术与医疗行业的融合日渐深入。与此同时，国家也出台了多项政策文件，要求推进智慧医院建设和医院信息标准化建设。左石认为，智慧医院和信息标准化建设，是公立医院实现高质量发展的重要内容。患者的就医体验，除了与医务工作者、诊疗技术密切相关，很大程度上还取决于医院的信息化建设。

以贵州医科大学附属医院智慧建设为例，左石介绍说，如果患者有就医需求，可以通过医院APP找到心仪的科室、医生预约挂号；就诊过程中，患者在诊室内就能通过扫描支付线上完成药品、检查结算；检查结果出来后，患者可以手机浏览、查阅，如果有搞不懂的地方，可以线上联系就诊专家，省时省力。“就诊流程的优化极大提高了患者时间可支配性，让老百姓实实在在地感受到医疗服务的提升。”左石说。

信息化建设对临床药学发展也起到重要作用，让医院的药学管理越来越智慧、科学、数据化。左石说：“通过信息化监控，为药学管理带来诸多便捷。以我们医院为例，药事管理委员会定期对各科室临床使用药物的情况进行数据提取和分析，对医生开具的处方进行智慧监测、统计和分析，便于明晰药品使用是否规范、病人的需求是否得到满足，有利于规避医疗风险。”