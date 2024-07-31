国家中医药管理局：适合我国中医药发展的标准体系框架已基本建立

人民网北京7月31日电 （陈子源）今天，国家中医药管理局召开例行新闻发布会，介绍《中医药标准化行动计划（2024—2026年）》，以及中医药标准化工作进展有关情况。

会上，国家中医药管理局政策法规与监督司司长朱桂介绍，推动中医药标准化高质量发展，有利于进一步提高中医药服务能力和服务水平，保障中医药质量，为人民群众提供安全、有效、方便的中医药服务；有利于中医药学术发展，发挥中医药优势，突出中医药特色，整体提升中医药学术水平；有利于加强中医药的规范管理，提高中医药管理水平，提高管理效率；有利于促进中医药对外交流与合作，更好助力人类卫生健康共同体建设。

“近年来，我们紧紧围绕遵循符合中医药发展规律，传承精华、守正创新，形成了以中医药国家标准、行业标准、地方标准、团体标准及中医药国际标准为主要内容的标准体系。”朱桂表示，目前我国已制定中医药推荐性国家标准77项、指导性技术文件12项、中医药行业标准10项、中医药地方标准1000余项、中医药团体标准2500余项。国际标准化组织中医药技术委员会已发布中医药国际标准112项。

“适合我国中医药发展的标准体系框架已基本建立。”朱桂说，下一步，国家中医药管理局将围绕建立健全适合中医药发展的标准体系，加快推进《中医药标准化行动计划（2024—2026年）》落地实施，推动中医药标准化高质量发展，助力中医药传承创新发展。