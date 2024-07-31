市场监管总局：为中医药高质量发展提供坚实的标准支撑

人民网北京7月31日电 （记者郝帅）今日，国家中医药管理局召开新闻发布会，介绍《中医药标准化行动计划（2024-2026年）》，以及中医药标准化工作进展成效有关情况。

国家市场监督管理总局标准技术司一级巡视员国焕新表示，多年来，市场监管总局（国家标准委）一直高度重视中医药标准化工作，紧紧围绕新修订的《中华人民共和国标准化法》和《深化标准化工作改革方案》《国家标准化发展纲要》有关精神，推进中医药标准体系建设，优化完善中医药国家标准、行业标准，培育发展团体标准，提高标准国际化水平。

会上，国焕新就中医药标准化工作进展情况作简要介绍，他表示：

一是加强顶层设计。在《“十四五”推动高质量发展的国家标准体系建设规划》中明确提出要进一步提升中医药标准水平。在《贯彻实施<国家标准化发展纲要>行动计划（2024—2025年）》中提出要进一步完善中医药标准体系，推进中医药病证诊断、临床疗效评价等标准制修订。

二是建立健全中医药标准体系。加快推进中医药国家标准制定发布，特别是“十四五”期间，共发布《中医临床诊疗术语》《中医临床名词术语》等48项推荐性国家标准，为推动中医现代化提供有力的技术支撑。

三是加强中医药领域标准化技术组织建设。成立了中医、针灸等6个全国专业标准化技术委员会，支撑中医药领域标准制修订工作。

四是加快推进中医药国际化进程。推动ISO成立中医药技术委员会（ISO/TC249），积极组织开展中医药术语、设备等国际标准的制定，不断提升我国中医药产业国际化水平和国际影响力。

下一步，市场监管总局（国家标准委）将继续与国家中医药局一道，积极响应健康产业发展需求，扎实做好中医药领域国家标准制修订工作，持续强化中医药标准化建设，为中医药高质量发展提供坚实的标准支撑。