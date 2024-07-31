国家中医药管理局：加快推进《中医药标准化行动计划》落地实施

人民网北京7月31日电 （记者郝帅）今日，国家中医药管理局召开新闻发布会，介绍《中医药标准化行动计划（2024-2026年）》（以下简称《行动计划》），以及中医药标准化工作进展成效有关情况。

在发布会上，国家中医药管理局政策法规与监督司司长朱桂强调了中医药标准化的重要性。她表示，中医药标准化是一项基础性、战略性、全局性工作，是中医药高质量发展的技术支撑，是推进中医药行业治理体系和治理能力现代化的基础性制度。国家中医药管理局紧紧围绕新修订的《中华人民共和国标准化法》《深化标准化工作改革方案》《国家标准化发展纲要》有关精神，简政放权、放管结合，系统有序地开展中医药标准化工作，为中医药传承创新发展提供有力的技术支撑。

朱桂详细介绍了中医药管理局在标准化方面的四项重点工作：

第一，建立完善中医药标准体系。进一步优化中医药国家标准、行业标准、地方标准、团体标准体系结构，合理界定各层级制定范围。开展推荐性国家标准和行业标准的制修订，鼓励具备相应能力的中医药社会团体制定满足市场和创新需要的团体标准。强化标准推广应用，建立并完善中医药标准实施推广机制，组织标准起草单位对已发布中医药标准开展宣传推广，加强中医药标准成果应用转化，将中医药标准作为中医医疗、教育等重要技术依据。

第二，加强标准化制度建设。出台《中医药标准管理办法》《中医药团体标准管理办法》，理顺标准化管理体制和运行机制，优化、规范中医药国家标准和行业标准制修订程序，提升中医药标准化管理效能，规范引导和监督团体标准有序发展。

第三，推进标准支撑体系建设。履行行业主管部门职责，加强对6个全国中医药标准化技术委员会的业务指导和监督检查，指导标准化技术委员会完成换届等工作，提高委员组成的广泛性、代表性，规范标准化技术委员会运行。支持天津、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江西、广东、四川、贵州、甘肃等地区成立中医药标准化技术委员会。围绕中医药标准化有关的最新法律法规和政策解读、重点领域标准制定推广应用等内容开展培训，提升中医药行业标准化能力和水平。

第四，深化国际标准化工作。加快推进中医药国际化进程，加强中医药标准国际化的技术储备，积极组织开展中医药术语、设备等国际标准制定，推动ISO理事会确定“中医药”作为ISO/TC249永久名称，推动《国际疾病分类第十一次修订本（ICD-11)》纳入传统医学章节，不断拓宽参与国际标准化活动的领域范围。

朱桂表示，为了更好地谋划今后一段时期中医药标准化工作，国家中医药管理局按照《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》要求，结合《国家标准化发展纲要》，近期印发了《中医药标准化行动计划（2024—2026年）》。《行动计划》坚持统筹协调、需求导向、质量优先、应用为本的原则，扬优势、补短板、激活力，系统谋划了推动中医药标准化高质量发展的政策举措，着力完成6项重点任务，细化为20项具体任务以及25项专栏任务，具有很强的战略前瞻性和目标可及性，是今后一段时间开展中医药标准化工作的行动指南。

下一步，国家中医药管理局将围绕建立健全适合中医药发展的标准体系，加快推进《中医药标准化行动计划》落地实施，推动中医药标准化高质量发展，助力中医药传承创新发展。