直播预告：告别“肝”扰 科学认识病毒性肝炎

今年7月28日是第14个“世界肝炎日”。病毒性肝炎是由多种肝炎病毒引起的常见传染病，严重危害人们的生命健康。近年来，我国采取完善顶层设计、持续优化防控措施、提高抗病毒药物可及性等手段，防控工作成效显著。

7月26日14:00，中国科学院院士、传染病学、肝病学专家，解放军总医院第五医学中心感染病医学部主任，国家感染性疾病临床医学研究中心主任王福生将做客“人民好医生”直播间，就病毒性肝炎的疾病情况、规范治疗、创新治疗进展等相关科普知识进行交流分享，欢迎届时收看。

嘉宾简介

王福生，中国科学院院士，中国医学科学院学部委员，主任医师、教授。解放军总医院第五医学中心感染病医学部主任，国家感染性疾病临床医学研究中心主任。国务院学位委员会第八届学科评议组专家、国家及军队生物安全专家组专家，中华医学会感染病学分会候任主任委员。国家杰出青年基金获得者，国家自然科学基金创新研究群体牵头人，全国创新争先奖状获得者，全国优秀科技工作者。长期从事感染病的临床诊治、转化研究及生物安全工作，圆满完成抗击SARS、援塞抗埃和抗击新冠肺炎等多起重大疫情临床救治。擅长病毒性肝炎、艾滋病和疑难危重肝病的临床诊治工作，并结合临床难题开展研究，开拓了疑难肝病和艾滋病等疾病细胞治疗与研究的新方向。

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