人民网健康·生活
热词：滚动　生活宝典　大家谈　 养生课　 消费　食品　经济·科技·生态　文旅·体育　 人民投诉
人民网>>健康·生活

为什么血压老是测不准？成年人血压管理攻略来啦！ | 提素养 促健康

2024年07月17日09:26 来源：健康中国

　　来源：《中国公民健康素养——基本知识与技能释义（2024年版）》

(责编：胡永秋、杨光宇)




热门点击排行榜