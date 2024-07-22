“三伏”与“三暑”是一回事吗？

今年7月22日，我们迎来夏季最后一个节气——大暑。民谚有云“冷在三九，热在三伏”，又说“小暑大暑，日蒸夜煮”。“三伏”的日子是怎么确定的？和小暑、大暑有什么关系？

“三伏”包括初伏、中伏和末伏，它的日期由二十四节气和干支纪日的日期共同决定，所以也被归为“杂节气”一类。民谚云“夏至三庚数头伏”，从夏至日开始，数到第三个庚日（指干支纪日中带有“庚”字的日子）开始入伏，到第四个庚日前一天，为初伏。立秋后的第一个庚日到第二个庚日前一天，为末伏。两者之间是中伏。在“十天干”中，每个庚日相隔10天，所以初伏和末伏都是10天。中伏的长短取决于入伏早晚。经计算，入伏的日子在阳历7月10日至21日之间。如果在7月18日前入伏，则中伏为20天，三伏天共40天；在18日后入伏，则中伏为10天，三伏天共30天。今年是在7月15日入伏，三伏天就是40天。但是，值得注意的是，从历年三伏天的全国平均气温看，三伏天长并不意味着这一年要比三伏天短的年份热。

在二十四节气中，有3个节气带有“暑”字：小暑、大暑和处暑，合称“三暑”。“三暑”反映的是暑热变化趋势。从小暑到大暑，暑热不断加强。经过立秋节气，到处暑时，“暑气至此而止矣”。“处暑”的“处”是终止、结束的意思，所以“处暑”也俗称“出暑”。如果将入伏和出伏的时间对应到节气时段的话，通常是在小暑节气期间入伏，立秋、处暑节气出伏。也就是说，“三伏”与“三暑”的时段基本重合。

既然如此，古人为何又要设置一个“三伏”呢？

“暑”与“伏”的含义不同。“暑，煮也，热如煮物也。”既热又湿，是小暑和大暑节气的典型特征。小暑是我国全年降水最多的节气，开始进入“高温高湿”阶段。大暑是我国全年平均气温最高、高温日数最多的节气，“湿热交蒸”至此达到顶峰。而三伏之“伏”主要有两重含义：一是说阴气伏藏；二是指人的伏藏，“隐伏避盛暑也”。基于这种认识，民间还衍生出吃伏羊、贴三伏贴等多种饮食习俗和保健传统。

相对而言，“三暑”是客观的气象表达，对于农事具有重要参考意义，特别是小暑和大暑“雨热同期”，在一定范围内能够有效促进农作物的光合作用和蒸腾作用。而“三伏”是中国古人对于暑热的观念认知，体现着传统的阴阳观，是民众调适生活方式的指南。换言之，“三暑”主要是自然时间的科学表达，“三伏”蕴含着人文时间里的生活智慧。

（作者为中国农业博物馆农业历史研究部（二十四节气研究中心）副研究员，本报记者常钦采访整理）

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《 人民日报 》（ 2024年07月22日 14 版）